2019-03-16T15:28:52+03:00
Звезды

Гришковец: «Феномен Шнура в том, что он предатель»

Писатель заявил, что лидер группы «Ленинград» «презирающий все на свете человек»
Лилия КОЗЛОВА
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Гришковец высказал свое мнение о ШнуровеГришковец высказал свое мнение о ШнуровеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Известный российский писатель и драматург Евгений Гришковец заявил, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров очень изменился за последние годы. По его мнению, раньше Шнур был «безбашенным рок-н-рольным разбойником», а стал «циничным бизнесменом, презирающим свою же публику». Такое мнение писатель высказал в интервью на YouTube-канале «Вскрытие».

- Феномен Шнура в том, что он предатель. Шнур появился как настоящий рок-н-рольщик. безбашенный, неуправляемый рок-н-рольный благородный разбойник. Шнур – в чистом виде циничный бизнесмен от музыки, который очень хорошо знает свою публику и презирает ее. Невозможно писать песню «Лабутены» не призирая людей, которые под эту музыку пляшут, - заявил драматург.

Гришковец рассказал, что когда-то давно познакомился со Шнуровым и был восхищен этим человеком. Писатель рассказал о безумном драйве и энергетике, которые исходили от музыканта. Однако по прошествии лет весь этот шарм куда-то ушел.

- Смотрю на него и думаю, зачем ему это, видимо сгорело все к чертовой матери в душе. Ничего там не осталось. Там какая-то бездонная пустота.

Шнуров их (слушателей, прим. редакции) презирает. Я полагал, что этот человек не проживёт и 10 лет, так себя сжигая. Но он сжёг не себя, а всё то живое, что было внутри. Сейчас это абсолютно циничный и презирающий всё на свете человек. Того человека, с которым я приятельствовал и которым восхищался, его просто нет, - развел руками Гришковец.

Тем не менее, писатель полагает, что именно эти все качества и делают Шнурова столько востребованным. Потому что «он хуже всех, поэтому самый продаваемый артист».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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