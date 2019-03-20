2019-03-20T11:45:24+03:00
Клиника года Санкт-Петербург

Альбина Камильевна Нургазизова: сеть медицинских центров «Медпомощь 24»

Врач-терапевт ультразвуковой и функциональной диагностики, кандидат медицинских наук, участник номинации «Петербургский доктор года»
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Альбина Нургазизова: «Быть петербургским доктором - это что-то особенное!» Фото из личного архива.Альбина Нургазизова: «Быть петербургским доктором - это что-то особенное!» Фото из личного архива.
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Несмотря на то, что стаж молодого доктора немногим более пяти лет, Альбина Камильевна уже завоевала любовь и признание петербуржцев.

—Мы с мамой ходим к Альбине Камильевне. Очень довольны вниманием, скоростью постановки диагноза. Маме очень важно контролировать лечение с помощью ЭКГ и ЭХОКГ, а этот врач всегда все делает сама, сразу в кабинете, — пишут благодарные пациенты.

Доктор Нургазизова специализируется на ультразвуковой и функциональной диагностике, а также занимается лечением пациентов со смешанной терапевтической патологией.

Широкий спектр навыков в разных видах диагностики помогает Альбине Камильевне проводить обследование в кратчайшие сроки, что позволяет максимально быстро начать необходимое лечение. Неудивительно, что пациенты не устают благодарить доктора.

—Выражаю благодарность врачу от Бога Нургазизовой Альбине Камильевне за чуткое и внимательное отношение к пациентам, высокий профессионализм. Врач с большой буквы!

ТРИ ВОПРОСА ДОКТОРУ

—Почему вы решили стать врачом?

—Желание быть доктором возникло очень рано, в пять или семь лет. А дальше я просто шла к своей цели шаг за шагом. Во мне с детства воспитывали целеустремленность, честность, отзывчивость, чувство долга. Это помогает мне не сойти с намеченного пути и всегда ставить перед собой неординарные цели и открывать новые горизонты. Я решила совместить сразу три специальности, так как это расширяет кругозор, позволяет увидеть все грани состояния пациента.

Насколько актуальна ваша специализация для жителей Петербурга?

—Терапевт со знанием ультразвуковой и функциональной диагностики является одним из самых востребованных специалистов не только в нашем городе, но и по всей стране. Терапевтическая патология, которая стоит на первом месте в России, включает в себя кардиологическую (гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца), пульмонологическую (бронхиальная астма, хронические бронхиты) и гастроэнтерологическую (хронические гастриты, язвенная болезнь) патологии.

Терапевтический профиль пациента — это самый обширный профиль, оттого и один из самых сложных. На сегодняшний день растет число смешанных патологий, когда у одного пациента мы находим три, а то и пять заболеваний, что требует от врача огромных знаний, трудолюбия и желания разобраться во всех заболеваниях пациента, не упустить важной детали — без дополнительных навыков в диагностике это сделать невозможно.

Быть петербургским доктором – что это значит для вас?

—Что-то особенное, тонкое, неуловимое. Это ощущение зародилось благодаря моей интернатуре, ординатуре и аспирантуре, которые я проходила в городской больнице № 46 Святой Евгении (Больница блокадников). Мой научный руководитель, профессор Сергеева, и врачи терапевтического отделения привили безграничное чувство благодарности старшему поколению, желание помочь, помогли осознать хрупкость и ценность человеческой жизни и воспитали во мне целеустремленность в диагностическом поиске — залог успешного лечения.

Как записаться на прием и обратиться за помощью:

По телефону: 8 (812) 33-33-203.

На сайте: www.mpclinic.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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