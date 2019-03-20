Двадцать лет одно и то же: Шнуров объявил о прощальном туре группы «Ленинград»

Шок и трепет. Потрясение. Разрыв шаблона - нет, это не сюда, но не важно. Именно так можно отреагировать на заявление Сергея Шнурова об уходе из музыки. О том, что после 20 лет творческой деятельности будущий тур группы «Ленинград» станет последним, певец написал в своем «Инстаграме».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/674158" frameborder="0"></iframe> Концерт "Ленинград" в Зенит-Арене 19 октября 2018 года.Артем КИЛЬКИН

Двадцать лет одно и то же.

Сочиняю я ***** (ерунду - прим.ред.).

Вы подумали, быть может,

Что кого-то я виню?

Нет. Сам выбрал этот стиль

Баснословного угара.

Жёг, как мог шнура фитиль,

И в эпоху «Ягуара»,

И во времена пост-спайса.

Странно, но всё жив нахал.

Дорн вопил, мол не стесняйся,

Не стесняясь я бухал.

Всё «иметь» в предельном смысле,

******* (устал - прим.ред.) я уже,

И пришёл к нехитрой мысли,-

Раж уходит в тираже.

Быть в витрине зоопарка,

Это та ещё запарка;

Ряженым орангутангом,

Танцевать потешно танго,

Под свои стишки и песни,

А про выходной забудь.

Хочешь лопни, хочешь тресни,

Выдай людям что-нибудь.

Может к черту эту тему?

Ты, как думаешь, скажи.

Встроиться пора в систему,

И наладить свою жизнь?

Задал сам себе вопрос.

Может я уже подрос?

Почесал свои седины.

Смерил жизнь самою ею.

Прожил я до середины,

Делал то, что я умею.

Середина - это тоже,

Лишь условность, мир иллюзий.

Всех могила растаможит.

Силы будут - буду в блюзе,

Рейве, роке, польке, джазе,

Самый старый из задир.

Предводитель Безобразий

И почётный Командир!

Прыгать и скакать приматом,

Доложу, нелёгкий крест.

Я за всех ругался матом.

Бог не сдаст, свинья не съест.

Между сложными вещами,

Я скажу, как не юнец, -

Этот тур будет прощальным,

Вот и сказочке конец.

Может быть, когда-нибудь,

Но нескоро. На миру,

Если в край не ******* («достанут» - прим.ред),

Ленинград я соберу.

А пока, ну всё, пока.

Мавр сделал своё дело,-

Знаю я наверняка.

Напомним, что недавно Шнуров устроил перепалку в соцсетях с Евгением Гришковцом, назвавшим музыканта «предателем» и поэтическую дуэль с Ксенией Собчак.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/674157" frameborder="0"></iframe> "Ленинград" в Зените: Сергей Шнуров собрал аншлаг в 65-тысячном зале.Артем КИЛЬКИН

Впрочем, окончание концертной деятельности «Ленинграда» может быть не окончательным. в 2008 Сергей Шнуров уже распускал группу и два года играл в созданной им «антикризисной» группе «Рубль», пока в 2010-м вновь не собрал «Ленинград».