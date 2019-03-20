Спасенную из квартиры петербуржца львицу готовят к операции

Очаровательная маленькая львица из Петербурга по имени Симона, которую недавно продал экс-участник реалити-шоу «Дом-2», готовиться к серьезной операции. У дикой кошки, которая с самого рождения прожила в неволе, выявился дефект лапок. И если его не исправить, африканский зверь будет страдать всю жизнь и не сможет нормально передвигаться. Но это все можно исправить, пока Сима еще маленькая. Прошлый раз на выкуп львицы у петербуржца деньги собирали всем миром. На этот раз центр помощи диким животным «Велес» снова решил обратиться к неравнодушным людям, которые готовы помочь. Как говорится, с миру по нитке.

- Мы дружно собирали средства на выкуп Симоны! И это оказалась половина пути: сейчас нам нужно исправить лапки, причем две, - рассказали о беде зоозащитники.

Симона на приеме у врача Фото: "Велес"

Оказалось, что у маленькой хищницы сформировался дефект на лапках. И если его не выправить до окончания периода роста львицы, он будет доставлять ей неудобства для нормального перемещения. На данный момент работники центра еще могут носить малышку на руках, однако, когда она подрастет и вес перевалит за 30-40 килограмм, это будет уже не так легко.

Львице провели уже все обследования Фото: "Велес"

Все обследования и консультации солнечная африканская пациентка уже прошла. Осталось самое главное – провести остеотомию локтевых костей двух лапок. В связи с тем, что львы растут быстрее и дольше собак, таких операций со временем может понадобиться несколько.

Обследование лапок Симоны. Все кривые .

Первые операции у львицы намечены на 28-29 марта в Москве. На все перемещения и хирургические вмешательства Симоне необходимо около 75 тысяч рублей. Неравнодушные жители Петербурга и других городов уже активно начали сбор денег, посылая на лечение львицы, кто 100 рублей, кто 500 рублей, а кто и две тысячи.

Симона игривая и не агрессивная. Всегда радуется своим попечителям, которые нежно почесывают ее за ушком. Очень любит плюшевые игрушки. Особую страсть испытывает к слонам.

Львица Симона очень игривая и ласковая Фото: "Велес"

Когда Симону забрали из петербургской квартиры, у нее был рахит. Сейчас львицу уже откормили, остались только врожденные проблемы с лапками. Несмотря на то, что Сима дикое животное – выпустить ее в естественную среду обитания не получится – Африка слишком далеко, транспортировка обойдется очень дорого. К тому же она так сильно привыкла к обществу людей, что уже не представляет, как жить без нежных объятий.

ПОМОЧЬ СИМОНЕ

Сбором денег на операцию львице Симоне занимается «Фонд помощи животным «ВЕЛЕС». Отправить средства для помощь можно по реквизитам, указанным здесь.

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