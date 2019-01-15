Львицу, гулявшую по улицам Петербурга, купили за 70 тысяч рублей

Львица Симона, гулявшая по Петербургу, обрела новый дом. Опасного хищника заметили на улице в Красногвардейском районе. Сима резвилась в снегу и наблюдала за прохожими. Удивленные появлением африканского зверя горожане сразу же стали звонить в экстренные службы. Но помощь силовиков в поимке не понадобилось. Оказалось, что шестимесячная хищница полгода жила в квартире как обычная домашняя питомица. Симону купил экс-участник "Дома-2" Александр Васюкович. Поначалу львица спокойно помещалась в квартире. Но теперь дикая кошка так вымахала, что хозяину справляться с ней стало трудно.

Львица Симона..Карантинный Центр "Велес"

- Она у меня игривая и не агрессивная, - говорил Александр, поглаживая Симону. - Но все время царапается, а с каждым днем становится все больше. И держать ее в квартире уже невозможно. Поэтому я решил продать ее за 100 тысяч рублей. Но в зоопарк не отдам.

Симону уже передали зоозащитникам Фото: "Велес"

К счастью, Симой сразу же заинтересовался Центр защиты диких животных "Велес". Активисты обратились за помощью к горожанам и попросили помощи в сборе денег на покупку хозяйки Африки. И петербуржцы откликнулись. Буквально за день они собрали 70 тысяч рублей. За эту сумму Александр согласился отдать свою питомицу.

- Сейчас мы уже забрали Симу, - рассказали "КП-Петербург" в центре "Велес". - Она не в очень хорошем состоянии. Ей надо оперировать лапку, у нее врожденные проблемы с ней. Также у львицы рахит. Сейчас мы ее уже поместили в теплый закрытый вольер на карантин. Ее будут осматривать ветеринары. А потом Сима пойдет уже в обычный теплый вольер. У нас есть еще одна львица, думаем, они подружатся. Но жить они вместе не будут. Общаться им можно только через сетку. Мало ли.

У Симоны игривый характер Фото: "Велес"

Сейчас львица в хорошем настроении. Но из-за нового места у Симы может начаться стресс, который очень опасен для диких кошек. Но зоозащитники надеются, что адаптация пройдет хорошо.

Сима будет жить в вольере Фото: "Велес"

Львицу купили по объявлению Фото: "Велес"

Симона съедает по три килограмма мяса Фото: "Велес"