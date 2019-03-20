«Лидер Групп» снижает ставки

Специальная программа субсидированной ипотеки, разработанная «Лидер Групп» совместно со Сбербанком, теперь доступна и для покупателей квартир в комплексах «Магеллан», «Колумб» и «Нахимов» в новом жилом квартале «Гавань Капитанов». Он возводится компанией на намывных территориях Васильевского острова.

Заплатив первоначальный взнос (от 15 процентов от стоимости жилья) новоселы смогут оформить заем со ставкой от 8,6 процента на весь период кредитования. Максимальной срок ипотеки — 12 лет. Эта программа уже является одной из самых выгодных на рынке.

Более того, будущие обитатели «Гавани Капитанов» могут оформить своего рода «ипотеку в рассрочку»: снизить сумму ежемесячного платежа на срок до двух лет. Процентная ставка при этом стандартная — 10,6 процента. Такой вариант может оказаться особенно актуальным для тех, кто арендует жилье.

Кстати говоря, аналогичная программа со сниженными ипотечными ставками действует и в других жилых комплексах компании.

СПРАВКА

«Гавань Капитанов» от «Лидер Групп» — это доступные квартиры комфорт- и бизнес-класса в самом сердце Петербурга, где легкий бриз и шум прибоя соприкасаются с историческим великолепием архитектуры Северной столицы. Потрясающие виды на Финский залив и центр города, просторные террасы, французские окна в пол, высокие потолки, дизайнерская отделка холлов, подземный паркинг со спуском на лифте и коллекторная система отопления — вот то немногое, что ожидает вас в жилом квартале «Гавань Капитанов». К этому можно добавить и традиционно широкий для жилья от «Лидер Групп» выбор функциональных и продуманных планировок – как классических, так и евроформата.

Реклама.