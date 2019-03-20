2019-03-20T16:07:58+03:00
Новости компаний

«Лидер Групп» снижает ставки

На квартиры в жилом квартале «Гавань Капитанов» действует пониженная ипотечная ставка
Поделиться:
«Гавань Капитанов» разместится на намывных территориях Васильевского острова. Фото компании «Лидер Групп».«Гавань Капитанов» разместится на намывных территориях Васильевского острова. Фото компании «Лидер Групп».
Изменить размер текста:

Специальная программа субсидированной ипотеки, разработанная «Лидер Групп» совместно со Сбербанком, теперь доступна и для покупателей квартир в комплексах «Магеллан», «Колумб» и «Нахимов» в новом жилом квартале «Гавань Капитанов». Он возводится компанией на намывных территориях Васильевского острова.

Заплатив первоначальный взнос (от 15 процентов от стоимости жилья) новоселы смогут оформить заем со ставкой от 8,6 процента на весь период кредитования. Максимальной срок ипотеки — 12 лет. Эта программа уже является одной из самых выгодных на рынке.

Более того, будущие обитатели «Гавани Капитанов» могут оформить своего рода «ипотеку в рассрочку»: снизить сумму ежемесячного платежа на срок до двух лет. Процентная ставка при этом стандартная — 10,6 процента. Такой вариант может оказаться особенно актуальным для тех, кто арендует жилье.

Кстати говоря, аналогичная программа со сниженными ипотечными ставками действует и в других жилых комплексах компании.

СПРАВКА

«Гавань Капитанов» от «Лидер Групп» — это доступные квартиры комфорт- и бизнес-класса в самом сердце Петербурга, где легкий бриз и шум прибоя соприкасаются с историческим великолепием архитектуры Северной столицы. Потрясающие виды на Финский залив и центр города, просторные террасы, французские окна в пол, высокие потолки, дизайнерская отделка холлов, подземный паркинг со спуском на лифте и коллекторная система отопления — вот то немногое, что ожидает вас в жилом квартале «Гавань Капитанов». К этому можно добавить и традиционно широкий для жилья от «Лидер Групп» выбор функциональных и продуманных планировок – как классических, так и евроформата.

Реклама.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Лидер Групп»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
У «Проспекта Ветеранов» в Петербурге до конца 2019 года появится перехватывающая парковка
Обглоданное тело мужчины нашли в подвале дома на Ленинском в Петербурге
Асфальт на севере Петербурга растаял вместе со снегом
Пять человек пострадали от взбешенного водителя маршрутки в Сестрорецке
Личные вещи Набокова из Швейцарии могут переехать в музей Ленобласти
Член группировки неонацистов, убивавших людей, в Петербурге сядет на девять лет
Прокуратура Кировского района пресекла выпуск «хлеба из будущего»
35-летняя «ведьма» с образованием в 1 класс зарабатывала десятки тысяч «снимая порчу»
Аршавин получил лицензию и вошел в тренерский штаб академии «Зенита»
Рядом с ареной «Зенита» появится стадион для виндсерфинга со 100-метровым флагштоком за 500 миллионов рублей
В Мурино таксист с приятелем избили и ограбили пассажиров, снимая все на видео
Глава комитета по печати Петербурга Сергей Серезлеев отправлен в отставку
В Купчино сильно пахнет газом, специалисты ищут причину
Петербург вошел в тройку самых счастливых российских регионов
Девять скверов и садов Петербурга закрыты на просушку
Жителям Канонерского острова удалось отстоять сквер, храм в нем строить не будут
Часть КАД и трассы «Сортавала» остались без информационных табло из-за перебитого кабеля
Полицейские поймали 17-летнего подростка, который под новый год до смерти избил прохожего
На Токсовском шоссе после ДТП две маршрутки вылетели с дороги
Новый тираж карты «Подорожник-Тройка» поступит в продажу уже 20 марта
Прогноз погоды на 20 марта в Санкт-Петербурге: Дождь и мокрый снег
«Электричество кончилось»: Первый электробус застрял на дороге Петербурга
Стены на станции «Беговая» в Петербурге замироточили
Фонтаны в Петергофе начнут работать с 27 апреля