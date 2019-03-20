Пьеха, Сокуров, Фирсов: На звание «Почетный гражданин Санкт-Петербурга» предложены три кандидатуры

Народная артистка СССР Эдита Пьеха, Народный артист России, режиссер Александр Сокуров и ученый Борис Фирсов - три кандидатуры выдвинуты на высшее почетное звание города - «Почетного гражданина Санкт-Петербурга».

Эдита Пьеха в этом году отметит свой 82-ой день рождения. Она родилась в городке Нуайель-су-Ланс на севере Франции. В Ленинград приехала в 50-ых годах поступать в институт. В 1957 году в составе ансамбля «Дружба» покорила жюри Всемирного фестиваля молодежи и студентов, позже вышла на профессиональную эстраду, была первой исполнительницей лучших советских композиторов. Для Эдиты Пьехи это будет уже 14-ое выдвижение на самое почетное звание в Петербурге. Напомним, что в 2017-ом году ее не согласовали уже 13-ый раз.

Борис Фирсов - почётный ректор Европейского университета в Петербурге, автор более 200 научных работ по теории и методологии современной социологии, истории советской социологии, по вопросам изучения общественного сознания, процессов массовой коммуникации, включая публикации за рубежом. 22 июня этого года ему исполняется 90 лет.

Режиссер Александр Сокуров – самый молодой кандидат. Ему в этом году исполняется «всего» 68 лет. Среди картин режиссера наиболее известны "Одинокий голос человека" про события после Гражданской войны, "Телец" про последние месяцы жизни Ленина, "Александра" с Галиной Вишневской в роли бабушки, которая приезжает навестить своего внука в Чеченскую республику, где тот служит. Александр Сокуров также известен и своей политической деятельностью, входит в состав Совета при президенте России по развитию гражданского общества.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров напомнил, что голосование по кандидатам обычно проходит на закрытом заседании до 1 мая. Если депутаты выбирают Почетных граждан, то вручение им знаков происходит в День рождения Петербурга, 27 мая. Напомним, что такое решение должно приниматься не реже одного раза в пять лет. От процедуры избрания Почетного гражданина в прошлом году депутаты отказались. Не исключено, что и в 2019 году галерея Почетных граждан в Помпейском коридоре Мариинского дворца не пополнится ни одним новым портретом.

В настоящее время в Петербурге 43 Почетных гражданина. Многие из избранных уже ушли из жизни. Среди них академик Дмитрий Лихачев и писатель Даниил Гранин, поэтесса Ольга Бергольц и патриарх Московский и Всея Руси Алексий II, худрук БДТ Кирилл Лавров и поэт Иосиф Бродский.

Кстати, почетные граждане могут бесплатно пользоваться всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, они обладают правом законодательной инициативы, то есть могут наравне с депутатами ЗакСа предлагать на рассмотрение законы. На их санаторно-курортное лечение выделяется квота с финансированием (например, на отдых и лечение в санатории «Белые ночи» в Курортном районе города), в железнодорожных и речных вокзалах и в аэропорту их обслуживают в залах для официальных делегаций. После смерти лица, расходы на погребение и ритуальные услуги берет на себя бюджет города.

- Я всю жизнь работала для людей, своими песнями я служу вот уже более 64 лет нашему городу, - прокомментировала «КП» - Петербург» Эдита Пьеха. - Мою кандидатуру выдвинули люди, значит, я вызываю доверие. Кто-то влюбляется в артиста, кто-то в песню, кто-то в человека. Наверное, своим творчеством я кому-то помогаю, как бы говоря: «Держитесь за меня». Потому что все, что я делаю в своей жизни - это всегда от чистого сердца.