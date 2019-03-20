2019-03-20T18:22:24+03:00
Происшествия

Автор «Бандитского Петербурга» – о приговоре Барсукову-Кумарину: «На самом деле эпизодов намного больше»

Писатель Андрей Константинов признается, что вложил в уста своим героям реплики криминального авторитета
Анна ПОСЛЯНОВА
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Главе ОПГ «Тамбовские» Владимиру Барсукову (Кумарину) в Петербурге вынесли еще один приговорГлаве ОПГ «Тамбовские» Владимиру Барсукову (Кумарину) в Петербурге вынесли еще один приговорФото: "КП" Архив
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Владимиру Барсукову (Кумарину) – главе Тамбовской ОПГ, которая орудовала в Петербурге с конца восьмидесятых, – дали в сумме 24 года колонии строгого режима. Теперь «ночной губернатор», который и так сидит с 2007 года, выйдет на свободу, когда ему будет 87 лет.

– Абсолютно ожидаемо: государство хотело устроить показательный процесс, да и он ничего другого ждать не мог. Ведь про него все было известно, и ему было известно, что про него известно, – поделился с «Комсомолкой» писатель, журналист, автор цикла «Бандитский Петербург» Андрей Константинов. – Думаю, количество вменяемых эпизодов существенно меньше, чем было на самом деле в жизни.

Вместе с «ночным губернатором Петербурга» приговор выслушал и его соратник, правая рука - Вячеслав Дроков. Фото: Артем КИЛЬКИН

Вместе с «ночным губернатором Петербурга» приговор выслушал и его соратник, правая рука - Вячеслав Дроков.Фото: Артем КИЛЬКИН

Константинов знаком с криминальным авторитетом давно. Прототипом для героев «Бандитского Петербурга» Кумарин не стал. По крайней мере, чертами характера. А вот некоторые его реплики в очерки и сценарии попали.

– Человек он ироничный, всякие присказки любит с блатным юмором, – рассказывает Константинов. – В последнюю встречу перед «посадкой» он меня с иронией спросил: «Знаешь, чем жизнь отличается от члена? Жизнь жестче».

«Ночным губернатором» Барсукова-Кумарина прозвали за приемы: в темное время суток с просьбами к нему, ведущему преимущественно ночной образ жизни, тянулись просители.

«Ночной губернатор» – это петербургская мифология Фото: Артем КИЛЬКИН

«Ночной губернатор» – это петербургская мифологияФото: Артем КИЛЬКИН

– «Ночной губернатор» – это мифология, просто прилипшая кличка, – отмечает Константинов. – По факту никаким «ночным губернатором» он, конечно же, не был: более бедные и с меньшими возможностями просто обращались к нему, как и к другим людям, более богатым и влиятельным. Он не был наместником бога на земле. Но он человек, одаренный в плане пиара: понимал важность имиджевой составляющей. Одно время, например, он любил ходить с книгой Набокова, с «Лолитой». Это вызывало страшный интерес. Но я не уверен, что Набоков и правда его кумир. А вот в то, что он мог взять книжку с умыслом, – запросто.

Свободного Кумарина описывают как заядлого тусовщика.

– Прошло время. Кажется, вот, «ночной губернатор», рядом – «бандосы» с пулеметами… Но раньше проще было, – говорит писатель. – Он любил обращать на себя внимание, он любил тусоваться. Он познакомил меня, например, с Нетребко и Плющенко. Это не значит, что они работали на него в мафиозном синдикате: ему просто нравилась светская жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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