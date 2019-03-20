Главу тамбовской ОПГ, «ночного губернатора Петербурга» Барсукова-Кумарина приговорили к 24 годам строгача

Глава ОПГ «Тамбовские» Владимир Барсуков (Кумарин) по прозвищу Кум был одной из самых известных личностей в криминальном мире Петербурга. Сегодня, 20 марта 2019 года, в Куйбышевском районном суде Петербурга его снова судили - по обвинению в организации преступного сообщества.

На заседании был настоящий ажиотаж. С самого утра возле здания Фемиды с двух сторон дежурили машины ОМОН, а в коридоре на четвертом этаже присесть негде - одних только журналистов пришло человек 30! Криминального авторитета пришлось ждать полтора часа. И вот он появляется. Барсукова привели в зал в окружении четырех бойцов ОМОН. Несмотря на срок в 24 года колонии, которые для него запросил прокурор, он был спокоен. Казалось, вердикт суда его волнует меньше, чем журнал со сканвордами, который он прихватил с собой.

Приговор «ночному губернатору Петербурга» зачитывали больше трех часов. Под конец заседания все стали нервничать, переминаясь с ноги на ногу. Оглашение тяжело далось и адвокатам, которые то и дело вытирали пот со лба.

А вот «правая рука» Кумарина Вячеслав Дроков был менее спокойным. Дроков постоянно что-то спрашивал у своего товарища, с которым они были в одной клетке. Может, просто потому, что своего сканворда у него не было...

- Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Владимира Барсукова и Вячеслава Дрокова, признанных виновными в создании преступного сообщества, - пояснили в Объединенной пресс-службе судов. - Суд назначил наказание: Барсукову по совокупности 24 года в ИК строгого режима. Дрокову по совокупности 21 год в ИК строгого режима. Также обоим выписан штраф - по миллиону рублей.

Вместе с «ночным губернатором Петербурга» приговор выслушал и его соратник, правая рука - Вячеслав Дроков.Фото: Артем КИЛЬКИН

Напомним, местные называли Барсукова (Кумарина) «ночным губернатором» и во многом связывали понятие «бандитский Петербург» именно с ним. И не зря. «Тамбовские», по версии силовиков, в свое время успешно поменяли собственников десятка городских предприятий и фирм. Задержать криминального авторитета силовикам удалось еще в 2007 году. С тех пор Кумарин-Барсуков сидит за решеткой. Но следствие и суд так и не прекращаются. Силовики каждый раз находят новые эпизоды и все снова и снова возвращают Кумарина в суд.

«Рыжий Тарзан» Вячеслав Дацик, который сам недавно освободился, пришел на вынесение приговора «ночному губернатору Петербурга».Фото: Роман ЛЯЛИН

«РАССТРЕЛ КОММЕРСАНТА ИЗ ДВУХ АВТОМАТОВ»

Задержание Владимира Кумарина готовилось под строгим секретом. В 2007 году для этого привлекли вооруженных бойцов спецназа - «Маски-шоу» проходили на даче Барсукова под Петербургом. Сразу же после задержания криминального авторитета этапировали в Москву и поместили в следственный изолятор «Матросская тишина», боясь, что в родном городе у Кумарина достаточно влияния.

На тот момент Кумарина задержали по подозрению в покушении на миллиардера и совладельца «Петербургского нефтяного терминала» Сергея Васильева. Дерзкое нападение произошло в 2006 году днем в центре города. Коммерсант ехал в своем «Роллс-Ройсе», его сопровождал внедорожник охраны, когда обе машины блокировала простенькие «Жигули». В эту же секунду двое прохожих, которые оказались киллерами, достали автоматы и начали палить по автомобилям.

К слову, у одного из автоматов был «удлиненный» рожок, в котором было больше патронов, чем в обычном. Водитель Васильева дал по газам, но уехать от обстрела ему не удалось. Нападение произошло так быстро, что никто из трех охранников не успел даже начать отстреливаться. Как итог - один из них погиб, второй, как и сам бизнесмен, в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Сергея Васильева спасли врачи. Это покушение по версии следствия было планом рейдеров по захвату нефтяного терминала, принадлежавшей Васильеву. Но довести до конца начатое они так и не смогли.

Правда, первый суд над криминальным авторитетом прошел все же совсем по другой статье. В 2009 году Кумарина осудили за рейдерские захваты ресторана «Петербургский уголок» и универсама «Смоленский». Барсуков за это получил 14 лет колонии, позже этот срок был снижен до 11,5 лет колонии.

Барсуков (Кумарин) в зале суда времени зря не терял и успевал разгадывать сканворды.Фото: Артем КИЛЬКИН

«ЗАХВАТ ЗАВОДОВ И РЕСТОРАНОВ»

Покушение же на жизнь коммерсанта суд рассмотрел лишь в 2016 году. По этому делу Кумарину увеличили срок колонии до 23 лет. Киллерами по этому делу проходили два брата, которые получили пожизненный срок.

Третье же уголовное дело, которое и рассматривал сейчас суд, связано с организацией преступного сообщества – «тамбовская ОПГ» и рейдерские захваты, которые произошли еще в 2005-2007 годах. Речь идет о ресторанах, торговых центрах и заводах, среди них - Кондитерская фабрика имени Крупской (70 миллионов долларов).

Всего в ОПГ, по версии следствия, входили восемь человек: Вячеслав Дроков, Павел Цыганок, Олег Кумищ, Дмитрий Малышев, Дмитрий Морин, Анатолий Фролов, Константин Семкин и Андрей Спивак.

Угрозами и давлением бандиты, по версии следствия, захватывали крупнейшие городские компании. Схема была проста - обвиняемые готовили фиктивные учредительные документы компаний и назначали в фирмах номинальных директоров, которых регистрировали через своих должностных лиц. Затем имущество перепродавалось через подставные компании.

«УБИЙСТВО СТАРОВОЙТОВОЙ И СВИДЕТЕЛЯ»

К слову, Кумарину также приписывали убийство депутата Госдумы Галины Старовойтовой. Парламентария расстреляли в ноябре 1998 года в своем подъезде, ранения получил и ее помощник. По одной из выдвигаемых версий, кровавая расправа была нужна, чтобы завладеть властью над парламентом Петербурга. Многие считали, что почти все чиновники города находились под влиянием «ночного губернатора», но Старовойтова ему противостояла. Она открыто говорила о том, что Кумарин - преступник.

Против Кумарина дал показания и экс-депутат Госдумы, бизнесмен Михаил Глущенко, который был организатором убийства Старовойтовой. На допросах обвиняемый настаивал, что указание расправиться с Галиной ему дал лично Кумарин. Преступник даже прошел проверку на Полиграфе. Но его слова так и не легли в основу обвинения против Кумарина.

Галина Старовойтова была убита в 1998 году.Фото: Анатолий ЗАЙОНЧКОВСКИЙ

Еще одно убийство, которое приписывали Кумарину – расстрел одного из самых известных предпринимателей Петербурга Бадри Шенгелия. Коммерсант проходил свидетелем сразу по двум громким уголовным делам - следователя Михаила Максименко и главы ОПГ «Тамбовские». Нападение на Шенгелию произошло на трассе «Сортавала». Неизвестные расстреляли «Мерседес» бизнесмена и скрылись с места происшествия. Один из выстрелов попал Бадри в голову – он скончался на месте. Шенгелия был одним из ключевых свидетелей следствия, дававшего показания против Барсукова.

Бадри Шенгелия.Фото: СОЦСЕТИ

К слову, на самого Кумарина покушались дважды. Один из них - 1 июня 1994 года. Во время расстрела погиб его охранник. Сам «ночной губернатор» получил одиннадцать пуль и потерял руку.

КОНКРЕТНО

В чем обвиняли Кумарина

- создание преступного сообщества (осудили на 12 лет);

- два рейдерских захвата (дали 11,5 лет);

- покушение на убийство (срок увеличен до 23 лет).

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