«С вас 150 тысяч и забирайте его»: Как в России работает черный бизнес по продаже младенцев через соцсети

«Я не могла иметь детей, поэтому и решила заплатить многодетной маме за то, чтобы она отдала мне своего». Это слова домохозяйки из Петербурга, которая в свои 23 года отчаялась завести с мужем малыша, поэтому полезла за ним в Интернет. И найти «продавца» ей не составило труда. Ирина из Пензы согласилась за небольшие деньги отдать ей малыша, как только он родится. Следом за этой парочкой еще одну мать-кукушку задержали уже в Москве. Она пыталась продать ребенка за миллион рублей! «Комсомолка» выяснила, как действует черный рынок торговли младенцами и почему этого особо никто не скрывает.

ЭТИМ ЗАНИМАЮТСЯ ДАЖЕ БЛАГОПОЛУЧНЫЕ

- Если вы думаете, что продать ребенка может только пьющая, асоциальная женщина или горе-отец, то ошибаетесь, - делится информацией один наш знакомый следователь. – И история с Ириной из Пензы этому прямое доказательство. Семья была благополучной. Но в один момент брак распался. И Ирина решила, что не потянет третьего ребенка одна.

Но вместо того, чтобы обратиться за помощью в соцслужбы, одинокая мать стала искать утешение в Интернете. И нашла там покупательницу из Петербурга. План был простой: Ирина приезжает из Северной столицы и по документам другой женщины рождает сына, после чего сбегает из роддома. На следующий день за малышом приходит уже сама покупательница по тому же паспорту. Но план провалился и сейчас обеим горе-мамочкам грозит тюрьма.

Многодетная мать (слева) передала своего третьего ребенка петербурженке (справа)Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- И таких случаев десятки по всей России, - продолжает следователь. – На родительских форумам много сообщений о продаже детей, которые правоохранительные органы регулярно пресекают. И это не какие-то закрытые порталы, просто вбейте в поисковике «отдам» или «заберу ребенка в семью» и вам все сразу станет ясно.

«ОДИН ИЛИ ДВОЙНЯ – БЕЗ РАЗНИЦЫ»

Мы послушали совет и уже через пять минут листали сотни объявлений. Все они размещены в открытых группах соцсети ВКонтактке. Вот так прямо на стене, ничего не опасаясь, люди пишут посты о продаже, усыновлении младенцев. За ребенком сюда приходят как за товаром в интернет-магазин и выбирают не только славянскую или восточную внешность, но даже дату рождения, некоторые готовы забрать даже двойню, оптом, как говорится. А родители охотно рекламируют своих детей:

«Родила мальчика. Кто хочет, приезжайте в мой город и забирайте. Только реальным людям, чуть нужна материальная помощь», «Родила мальчика вчера, здоров, вес - 3900, забирать не буду, если кто желает усыновить, пишите».

Мамы готовы отдать своих детей

Чтобы убедиться в правдивости этих сообщений мы под видом молодой семьи стали задавать вопросы. Одной из первых собеседниц оказалась 21-летняя студентка Алина из Тюмени:

- Я не замужем, отец ребенка о моей беременности не знает, потому что мы с ним уже давно расстались. Мои родители тоже ничего не знают, живу одна и все скрываю. Это моя первая беременность. Хочу отдать ребенка, потому что его не было в планах.

- Что от нас требуется? - интересуемся у Алины.

- Денежная компенсация, - невозмутимо отвечает студентка. – Предоплата мне не нужна. Я не мошенница.

- А в каком размере?

- Не буду говорить, вдруг вы из полиции?

- Как же вы тогда хотите передать нам ребенка, если сомневаетесь?

Немного подумав, Алина «оценила» своего первенца … в 150 тысяч рублей.

Говорить дальше с ней мы не стали, да и девушка сама перестала отвечать на наши сообщения. Мы надеемся, что она все-таки передумала…

Хочу 150 тысяч рублей за ребенка, - написала девушка. Надеемся, что она одумалась

ПОСРЕДНИКИ БЕРУТ 30%

На продаже детей не прочь заработать и другие. В этом криминальном бизнесе, как оказалось, есть свои «агенты». Об этом нам рассказала 28-летняя Екатерина с Сахалина:

- Я рожать буду в июле, хочу отдать своего будущего ребенка. Но денег за малыша я не возьму! Просто хочу найти для него хорошую семью, сама дитя не потяну. Хотя на мне уже хотели «нагреться». Люди искали новорожденного, говорили, что себе. Я согласилась, а позже узнала, что они только посредники. Оказалось, что им уже заплатила какая-то пара, отдала за поиски 50 тысяч рублей, еще часть денег должна была передать после рождения.

- Почему вы не заявили в полицию на посредников? Это же торговля людьми…

- А что я скажу в полиции? Что сама хочу отдать своего ребенка?

На форумах родители готовы предложить деньги за детей

Таких бы историй не было, если бы будущие родители сами не предлагали деньги. Одна из таких возможных приемных семей – управляющая кафе в Самаре Ольга и ее супруг-бизнесмен. Мы поговорили с ними уже в роли продавца.

- Сейчас я имитирую беременность, чтобы никто не знал, что ребенок не наш, - объяснила Ольга в переписке. – По сроку 10 апреля должна уже «рожать».

- И вы готовы купить ребенка?

- Мы его не покупаем, а после оформления готовы отблагодарить материально – 300 тысяч рублей.

Ольге мы заявили, что наш «ребенок» вряд ли ей подойдет, назвав другие сроки беременности. Но женщину это не смутило, и она нас переадресовала на других родителей, у которых нет временных рамок. Откуда она о них узнала? Да все тут же – на форуме!

Родители на форумах выбирают детей как товар

- Я детский врач, - сразу же начала диалог «будущая мать», представившаяся Александрой. – Муж работает на таможне. Но я вот никак не могу забеременеть. Два раза делала ЭКО, дважды был выкидыш... Вам можно доверять? Вы 100 процентов решились на это?

- Да, а вам можно доверять? – решили подыграть корреспонденты.

- У меня просто была уже история: договорились с роженицей, поехала к ней в назначенный день, в итоге она оставила ребенка себе.

- А у вас все официально – усыновление?

- Это как вы решите. Знайте, ребенку дадим все самое лучшее. У нас есть квартира и дом за городом.

Александра спросила про деньги с необычной формулировкой: «Сколько хотите за свою услугу?». После небольшого диалога добавила: «150 тысяч хватит?». Беседовать дальше мы не стали.

«ОТГОВОРИЛА УЖЕ ЧЕТЫРЕ МАМЫ»

На закономерный вопрос – почему нельзя взять ребенка из детского дома официально, нам ответила другая мама, которая уже несколько месяцев пытается найти малыша через соцсети.

- У меня есть все официальные документы для усыновления, никого покупать я не собираюсь, - объяснила Оксана из Москвы. – Мне уже попадались те, кто вытягивают деньги, да и мошенников здесь полно! Одна мать просила 30 тысяч за своего малыша. А здесь я ищу ребенка, потому что стою на учете во многих опеках. Но, к сожалению, везде очереди! Можно ждать годами… Я вам могу сказать одно, детей как покупали, так и будут покупать идиоты всякие. Может, у кого-то это получается, но большинство попадает в тюрьму.

Такие группы становятся площадкой для продажи детей

И если одни хотят на детях только заработать, то другие все-таки пытаются заставить одуматься. На одном из форумов мы нашли Елену – она бывшая сотрудница правоохранительных органов, сейчас работает адвокатом. Женщине неравнодушна судьба младенцев, поэтому она просто пытается помочь отчаявшимся горе-мамочкам – отговаривает их не продавать собственных детей неизвестным людям.

- Есть мамочки, которые просто попали в сложные ситуации, - признается Елена. - В прошлом году четверо из таких все же оставили детей себе. Для того, чтобы передумать, им всего лишь нужна была поддержка. А кому-то просто временная помощь. Например, мама из Оренбурга смогла устроиться на работу и сейчас воспитывает двоих девочек, от которых хотела оказаться. Муж ее бросил, алименты не платит… была одна сплошная черная полоса. Я посоветовала ей обратиться в фонд, который помог ей устроиться на работу.

ЗВОНОК В ПОЛИЦИЮ

«Грозит десяти лет колонии»

- Передача ребенка в другую семью за деньги наказывается до десяти лет лишения свободы, - поясняют стражи порядка. - Хотя женщины могли бы и не совершать преступление. Для этого матери нужно написать заявление об отказе от ребенка. А приемным родителям собрать необходимые документы, пройти обучение и подать заявление на усыновление ребенка. К сожалению, в России таких случаев много. Наши сотрудники и сотрудники роддомов следят за подобными мошенническими схемами и в большинстве случаев мы это пресекаем. Заблокировать неофициальные группы ВКонтакте мы не имеем права, то, что находится в публичном доступе не противоречит закону. Все разговоры о продаже или покупке люди ведут в личной переписке.

Мнение эксперта

«В таких случаях проводят оперативную разработку»

- Это очень опасный криминальный бизнес, - поясняет адвокат, ветеран МВД РФ Евгений Черноусов. - Его не было в 90-е годы, а сейчас он процветает. Конечно, это замаскированные объявления. На самом деле тут продают детей, но надо это проверять. Это должны пресекать сотрудники органов внутренних дел. В соответствии с законом они должны проводить оперативно-разыскные мероприятия, а именно - отслеживать эти объявления, получать информацию о них, а после этого заводить дела оперативного учета, документировать все. Идет запрос в суды на прослушивание телефонных переговоров. Проводится оперативная разработка. Вот как это должно быть.

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