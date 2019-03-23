Новгородский Минздрав раскритиковал хирурга за экстренную операцию плоскогубцами

На дворе 21-й век, но операции с помощью плоскогубцев и швейных ниток все еще реальность. По крайней мере история хирурга Александра Клецко из Новгородской области это доказывает. Мужчина, следуя клятве Гиппократа, летом 2018 года помог соседям по даче. Прооперировал молодую женщину прямо в деревенском доме в Фалалеево Мошенского района. О случае полугодичной давности хирург рассказал на своей странице в соцсети.

– Приезжаем мы как-то с женой на дачу, а нас встречают соседи: женщина поскользнулась, упала на стекло, поранила руку, посмотрите что да как. Посмотрел: рана поперек правого предплечья, глубокая, сантиметров четырнадцать длиной, с частичным повреждением мышц. Нужно зашивать, и как можно быстрее, – пишет Александр Клецко.

По словам врача, он предложил соседям вызвать «скорую». Но те отказались, мол, в районной больнице хирурга нет. А из ближайшего города – Боровичей – медики будут ехать полтора-два часа. Тогда хирург решает не терять времени и оперировать «в полях».

– В экстренной хирургии вопрос времени – первостепенный, иначе инфекция и длительное лечение, – рассказывает в соцсети хирург. – Женщина молодая, рука правая, рабочая. Если сразу не зашить, рана будет заживать от полутора до шести месяцев через нагноение, оставив грубый рубец и проблемы на всю жизнь. Чтобы зажило быстро и без проблем, зашить нужно сразу.

«Хирургические инструменты» собирали всей деревней – нашлись маникюрные ножницы, рыбацкий нож, иглы от швейной машинки, обычные нитки, а вместо иглодержателя – ржавые плоскогубцы. Обработал их Александр одеколоном.

Операция прошла успешно, а рана через время зажила без осложнений.

Но тут история не закончилась. После того, как Александр рассказал ее в соцсети, его работой заинтересовался Минздрав Новгородкой области. После соответствующих проверок, по словам хирурга, его обвинили в «нарушении стандартов оказания медицинской помощи». Специалисты были удивлены, что Александр сам не отвез больную в медучреждение.

– Отвечу так: отвозить – задача не дачников, а специализированной государственной службы: скорой помощи. Второе, и самое главное: клятву Гиппократа еще никто не отменял. Я должен оказывать всегда и всем, в любых условиях, ту медицинскую помощь, на которую способен. Кроме того, существует уголовная статья за «неоказание медицинской помощи», – написал Александр в соцсети.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба Министерства здравоохранения Новгородской области:

– Случай, описанный Александром Клецко, по его словам, произошел летом 2018 года. В это время жителей Мошенского района обслуживали 2 бригады скорой медицинской помощи, базирующиеся в районном центре. И если бы на станцию поступил вызов по поводу серьезной травмы, то медики были бы деревне Фалалеево в течение 15-20 минут. От нее до села Мошенское всего 13,5 километров.

Поэтому кажется странным, что Александр Клецко отказался от вызова скорой помощи и решил сшить рану подручными средствами, хотя как врач должен понимать возможные риски для здоровья пациентки при проведении подобного вмешательства. При этом в Мошенской ЦРБ работает хирург, есть малая операционная, где возможно провести операцию в стерильных условиях. Также по неизвестной причине пострадавшая после операции не была доставлена в больницу, что было бы логичным действием со стороны Александра Клецко и ее близких.