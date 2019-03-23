Бюджет и Генплан станут понятными

Оцифровать бюджет Петербурга, сделать его доступным для каждого жителя города, дал поручение врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

- Мне самому, порой, трудно разобраться, в нем 8 тысяч страниц, - отметил Беглов, - надо его популяризировать. Он должен быть доступным, понятным. Кроме этого нужно оцифровать Генеральный план развития города и не просто схемами. Его надо сделать популярным. Чтобы можно было легко понять, когда что и как будет строиться на той или иной территории.

Также оцифровать планируется все данные по имущественному комплексу Петербурга. По мнению главы города, жители должны знать и понимать, чем владеет Петербург и насколько власти эффективно распоряжаются этим имуществом. Он сообщил, что ему достался такой Генплан, в котором запланировано 24 миллиона квадратных метров жилья до 2024 года и без социальной инфраструктуры. Ее строительство оценивается в 205 миллиардов рублей. И только 9 миллиардов рублей необходимо найти в бюджете города на социальные объекты, которые нужно вести в строй до 1 сентября 2019 года.

Эти темы Александр Беглов поднимал на встрече с жителями Калининского района во время субботнего объезда. Он посетил 2 квартала Полюстрово. В 1-ом квартале "24-27" построено 7 домов, в которых проживает 7,5 тысяч человек. Рядом с этими домами высятся горы строительного мусора, фактически, свалка, которая сформировалась в 90-е годы - сюда свозили строительный мусор после возведения соседних кварталов. Теперь из бюджета города необходимо выделиться 91,4 миллиона рублей на ликвидацию этой свалки. В соседнем квартале между проспектом Маршала Блюхера, Лабораторным проспектом и Бестужевской улицей построено 33 дома, в которых уже живут порядка 30 тысяч человек.

В этом квартале строится еще два дома. Детских садов, школ, поликлиник не хватает, в квартал только один проезд. Как отметил Беглов, когда он ехал по Лабораторному проспекту, "он сложил все что можно и все, что нельзя", - настолько у нее плохое состояние. Земля здесь частично находится в федеральный собственности Министерства обороны, но сейчас решается вопрос о продолжении Бестужевской улицы до Кушелевской дороги.

На встрече с жителями, которые рассказали, что в квартале проживает очень много детей, был решен вопрос о том, чтобы привести в порядок дорогу до школы - в ней обучается порядка двух тысяч человек. Строительство поликлиники здесь запланировано только на 2020-й год. Как сообщил глава города в этот квартал он приехал, так как получил через свою страницу в Вконтакте порядка 37 обращений по проблемам по этому микрорайону. Александр Беглов уже завел "зеленые папочки" для глав районных администраций с перечнем различных обращений, поступивших к нему через социальные сети, касающихся районных администраций и намерен вручить эти зеленые папочки всем руководителям районов.