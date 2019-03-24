«Свои годы прожил»: В Ленобласти нашли хозяина пса, привязанного к железнодорожным путям

Жестокость некоторых людей не знает границ. В этом недавно убедились жители Гатчинского района Ленинградской области. Жуткая история произошла 21 марта недалеко от станции Антропшино. Неизвестный привязал собаку к железнодорожным путям и со спокойной совестью скрылся. Бедолага пытался самостоятельно вырваться из плена, но тщетно.

«ОН МОЙ ДРУГ»

Жизнь хвостатому спас машинист Константин Кириллов. Он вовремя заметил животное и успел затормозить электричку. Сотрудник РЖД освободил собаку и продолжил путь, а волонтеры отправились на поиски счастливчика.

Активисты прочесывали окрестности и подготовили листовки. Найти пса помогли местные жители. Они заметили животное во дворе частного дома и отправили снимки зоозащитникам. Днем 23 марта те приехали по указанному адресу.

ЧП произошло недалеко от станции Антропшино в Гатчинском районе.

У ворот добровольцев встретил мужчина лет тридцати. Помятый вид, слегка опухшее лицо. По словам волонтеров, вел себя неадекватно. Говорил сбивчиво, постоянно путался в показаниях. Единственное, что удалось выудить из него – привязанный к рельсам пес принадлежит ему.

- Пса зовут Серега. 14 лет ему, свои годы прожил, – сказал хозяин.

Однако на вопрос, зачем он оставил Серегу на путях, начал юлить и отнекиваться.

- Я бы это не сделал, у меня бы рука не поднялась, - отпирался хозяин. – Если б хотел от него избавиться, попросил бы каких-нибудь ребят. Вам собаку не отдам. Он мой друг. Со мной будет жить.

МОГЛИ ПОХИТИТЬ?

Соседи рассказали, что в четверг собака действительно пропала. Вместе с ней из вольера исчезла и миска. Почему – мужчина не объяснил.

- Нам кажется, что это он сделал. Он неадекватный, не помнит, что говорил три минуты назад. Нес какую-то ересь, - рассказывает волонтер Вероника Вершинина. - Он живет не один, с родителями. На первый взгляд, приличные люди. С их слов, Серегу могли похитить.

Мужчина оказался отдавать собаку. Фото: скриншот видео.

Отец хозяина пытался убедить добровольцев, что собаку забрал сумасшедший сосед. Мол, он давно обещал отомстить за то, что Серега когда-то ему нагадил.

- Почему владельцы никак не отреагировали на похищение, они объяснить не смогли, - разводит руками Вероника.

Сейчас женщина и ее помощники пытаются отобрать пса у семьи. За помощью они обратились к полицейским. Пока ведется разбирательство, за Серегой приглядывают соседи. Смотрят, чтобы он никуда не пропал.