Остановил поезд в метре от собаки: Машинист успел затормозить, увидев привязанного к рельсам пса

ОСТАВИЛИ УМИРАТЬ

ЧП произошло в Гатчинском районе Ленинградской области 21 марта. Около шести часов вечера машинист Константин Кириллов проезжал в районе железнодорожной станции Антропшино. Внезапно мужчина заметил на горизонте собаку. Дворняга сидела рядом с рельсами и испуганно смотрела по сторонам. Несколько раз Константин нажал на гудок. Надеялся, что пес испугается и убежит. Однако животное не шелохнулось.

Состав стремительно приближался к мохнатому телу, но пес упорно оставался на своем месте. Константин начал вглядываться вдаль и заметил, что собачья шея обвита толстой веревкой. Неизвестный привязал четвероногого к рельсам, оставив умирать.

Константин начал резко тормозить состав. По округе разлетелся пронизывающий скрип, и вагоны замерли буквально в метре от несчастного «пленника».

- Муж собаку отвязал, но больше помочь ничем не смог. Он на работе, времени было в обрез, - рассказала жена машиниста Ирина.

После это Константин отвел пса подальше от железнодорожных путей и вернулся в кабину. О происшествии семья рассказала зоозащитникам.

НЕ ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ

Позднее на место ЧП отправились активисты. Местные жители бродили по окрестностям и пытались разыскать пса.

- Вот только вернулись: пока нашли место, совсем стемнело. Посвистели, покричали, поискали, - делится Мария Усанова. - Есть следы собачек. Беднягу не нашли. Созванивались с Костей, он проезжал там опять, тоже не увидел. Завтра поедем, когда будет светло. Может, повезет.

Поисками собаки зоозащитники не ограничиваются. Они надеются отыскать изверга, который едва не убил пса. Местные жители подозревают, что в районе завелся живодер. В середине декабря прошлого года там же, недалеко от Антропшино, неизвестные привязали к путям овчарку. За жизнь питомца, которому добровольцы дали кличку Лакки, ветеринары боролись несколько недель. Хвостатый получил серьезные травмы: лишился передней лапы. Недавно псу нашли новых заботливых хозяев.