2019-03-24T20:35:48+03:00
Общество

Петербуржец заснял таксиста-мошенника, который обманом получает заказы через приложения

Водитель перекрутил номера с разбитой машины на новую, чтобы диспетчер допустил его к пассажирам [видео]
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Таксисты придумали новую схему мошенничества.Таксисты придумали новую схему мошенничества.
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Голь на выдумку хитра. То, что эта пословица актуальна до сих пор, доказали петербургские таксисты. О новой схеме мошенничества перевозчиков рассказал читатель «Комсомольской правды». Мужчина заметил, как во дворе его дома на Народной улице, 16 водитель откручивает номера от собственной машины, цепляет их на похожий автомобиль и делает несколько фотографий. После этих манипуляций извозчик возвращает табличку на законное место.

- Это схема мошенничества таксистов, которые работают через приложение, - рассказывает очевидец. – Компании требуют, чтобы перед каждой сменой водители фотографировали машину. Это позволяет операторам отследить, что автомобиль чистый и без механических повреждений.

Схема мошенничества таксистов.

Однако находятся перевозчики, которые не хотят соблюдать строгие правила. Заказы они получают обманом.

- Таксисты на разбитых машинах додумались ставить на целые машины (той же марки и того же цвета) свои регистрационные номера, - объясняет очевидец. - После этого они фотографируют автомобиль, отправляют снимки диспетчеру. Тот видит, что машина в порядке. Когда бомбилу ставят в приложение, он возвращает номера на свое «ведро» и отправляется в добрый путь.

К сожалению, агрегаторам сложно отследить, не сжульничал ли водитель. Помочь им в этом могут пассажиры. Если на заказ приезжает битый автомобиль, пользователь может пожаловаться на извозчика. Как правило, таксисту блокируют доступ к приложению до окончания разбирательства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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