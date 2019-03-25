2019-03-25T20:06:48+03:00
Звезды

Сергей Шнуров поселился в коммуналке с Лией Ахеджаковой

В Петербурге начались съемки фильма «Этаж», где артисты играют главные роли [фото, видео]
Алена ЧИЧИГИНА
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Сергей Шнуров поселился в коммуналке с Лией АхеджаковойСергей Шнуров поселился в коммуналке с Лией АхеджаковойФото: Олег ЗОЛОТО
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Типично петербургская история: большая коммуналка, в которой живет алкаш, интеллигент, вредная старушка и другие яркие персонажи. Много лет, что живут рука об руку, соседи кое-как примиряются с чужими привычками и устоями, каких только скандалов не было за это время. И вот мечта сбывается: появилась возможность разъехаться, но вдруг вчерашние враги понимают, насколько они дорожат друг другом.

Таков вкратце сюжет нового фильма «Этажи», съемки которого стартовали в последнюю неделю марта в Петербурге. Готовит комедию киностудия «Ленфильм». К слову делят квадратные метры между собой звезды отечественного кино: Лия Ахеджакова, Анастасия Лифанова, Анастасия Мельникова, Александр Баширов, Светлана Немоляева, Анвар Либабов и Семен Стругачев. Кроме того, в картине снимается и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.

Напомним, теперь у Сергея Шнурова предостаточно времени, чтобы заняться кинокарьерой. На прошлой неделе скандальный музыкант заявил, что группировка «Ленинград» прекращает работу после прощального тура по стране. Так что вполне может быть, что теперь он займется не музыкой, а ударится в синематограф.

К производству уже приступили. Первые кадры сняли в Ботаническом саду. ФОТО: пресс-служба "Ленфильма"

К производству уже приступили. Первые кадры сняли в Ботаническом саду. ФОТО: пресс-служба "Ленфильма"

Режиссер картины Стас Мареев, снявший такие сериалы как «СОБР», «Ленинград», «Литейный, 4» и «Викинг».

К производству уже приступили. Первые кадры сняли в Ботаническом саду. Ну и там же совершили киношный ритуал - режиссер фильма и продюсер картины гендиректор «Ленфильма» Эдуард Пичугин торжественно разбили тарелку, на которой расписались все члены съемочной группы.

Завершить весь процесс планируют в мае 2019. А в прокат картина должна выйти до конца этого года.

Вот та самая тарелка, на которой расписались все члены съемочной группы. ФОТО: пресс-служба "Ленфильма"

Вот та самая тарелка, на которой расписались все члены съемочной группы. ФОТО: пресс-служба "Ленфильма"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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