Стас Барецкий: «Шнуров уходит со сцены и ищет суррогатную мать, чтобы стать отцом»

Завистники, ликуйте, поклонники, плачьте. Сложно поверить, но группировка «Ленинград» прекращает свое существование. Об этом заявил на своей официальной страничке в Instagram сам Сергей Шнуров. Прощаться с поклонниками «Ленинград» будет долго и ярко - перед тем, как уйти на пенсию, музыканты устроят стадионный тур по стране, который начнется 4 июня.

«Комсомолка» решила разобраться, правда это или очередной пиар-ход Шнурова. Ведь не будем забывать, что лучший маркетолог страны, как Сергей себя сам называет, планирует побить в этом году еще один рекорд - собрать почти полмиллиона слушателей в девяти городах России. Билеты уже в продаже, и подобное заявление - отличная мотивация для поклонников прямо сегодня бежать в кассы. Чтобы расставить все точки над «i» мы позвонили представителю группы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/674157" frameborder="0"></iframe> "Ленинград" в Зените: Сергей Шнуров собрал аншлаг в 65-тысячном зале.Артем КИЛЬКИН

На концертах группы всегда полные залы.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Это так, Сергей официально это мне подтвердил, - сказал «КП»-Петербург» гитарист и по совместительству директор группы «Ленинград» Дмитрий Гугучкин. - О том, чем он будет заниматься дальше, я не знаю, Сергей личность разносторонняя, может заняться, чем угодно. Если говорить о туре, то он действительно будет прощальным.

О решении лидера группировки Гугучкин узнал после разговора с ним, прочитав его пост в Instagram. Очевидно, что Сергей ни с кем не советовался, ведь эта новость стала неожиданностью для всех участников группы.

- Мы прочли его пост, но с нами никто об этом не говорил, - взволновано сообщила «КП»-Петербург» одна из солисток «Ленинград» Анна Золотова. - Я не уверена что это так, ведь с нами это не обсуждали. Это прекрасный коллектив, который я очень люблю, хорошая школа, а Сергей отличный наставник. Это моя семья и поддержка, мои друзья, с ними мне хорошо. Делать выводы раньше времени я не стану.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/674158" frameborder="0"></iframe> Концерт "Ленинград" в Зенит-Арене 19 октября 2018 года.Артем КИЛЬКИН

Напомним, 25 декабря 2008 года «Ленинград» уже прекращал свое существование. Тогда, после ряда успешных концертов, Шнуров объявил о распаде группы и создании новой под названием «Рубль». Так что, возможно, скоро Сергей представит миру свое новое детище. Не исключено, что решение завершить историю «Ленинграда» связано с молодой женой Сергея Ольгой Абрамовой.

- Мы это обсуждали, это действительно последний тур Шнурова, - заверил нас и бывший солист группы Стас Барецкий. - Сейчас он с женой ищет суррогатную мать, чтобы та родила им ребенка. Ольга не хочет сама рожать, так как это отразится на фигуре. Именно она подтолкнула его завершить такую бурную музыкальную карьеру.

Барецкий не исключает, что Шнуров продолжит заниматься музыкой, но не так масштабно. А, возможно, ударится в политику. Как раз недавно Сергей вошел в общественный совет при Комитете по культуре Госдумы.

- Группа «Ленинград» себя изжила, - вздыхает шоумен Барецкий. - Быть вторым Иосифом Кобзоном он не сможет, а постоянно оставаться на пике сложно, надо двигаться дальше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Двадцать лет одно и то же: Шнуров объявил о прощальном туре группы «Ленинград»

После 20 лет концертной деятельности музыкант решил «наладить свою жизнь» (подробности)

«Он умный и образованный человек»: Макаревич рад, что Шнуров вошел в совет при Комитете по культуре

Кроме музыкантов ведомство пополнили известные актеры - Сергей Безруков и Владимир Машков (подробности)