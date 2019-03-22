Многопрофильный медико-диагностический центр «Медпомощь 24»

Главные врачи:

- филиал «Купчино»: Дмитрий Владленович Гуревич

- филиал «Ладожская»: Елена Константиновна Ворожцова

Генеральный директор: Евгений Евгеньевич Фёдоров.

О КЛИНИКЕ

«Медпомощь 24» - это сеть многопрофильных медицинских центров, в которой квалифицированные врачи ведут амбулаторный прием и лечение пациентов по 70 различным направлениям. Клиники «Медпомощь 24» располагаются во Фрунзенском и Красногвардейском районах Петербурга, рядом с метро. С момента открытия (в 2013 и 2014 году соответственно) в эти медицинские центры обратилось почти 60 тысяч петербуржцев! Горожане быстро оценили преимущества многопрофильных медицинских центров - удобное расположение (а для современного человека это очень важно), квалифицированные доктора самых разных специальностей (в Купчино принимает 40 врачей, а на Ладожской - 50), современное оборудование.

Медицинский центр на Балканской площади оснащен современной диагностической и лечебной аппаратурой (аппараты УЗИ, рентген, суточное мониторирование ЭКГ и АД, ЭХОКГ, велоэргометрия, эндоскопия, офтальмологический комплекс и т.д.). Кроме того, в клинике есть собственная лаборатория, в которой проводятся все виды лабораторных исследований.

Медицинский центр «Медпомощь 24» на Заневском проспекте дополнен отделением лучевой диагностики, предоставляющим услуги компьютерной томографии (КТ), маммографии, рентген-диагностики экспертного уровня.

- Но главное для нас - пациенты, - говорят специалисты центра. – Именно для них работают все врачи, закупается оборудование, повышает квалификацию персонал.

В филиале клиники в Купчино принимает 40 врачей, а на Ладожской – 50. Фото: архив медицинского центра.

КОМАНДА

В клинике работают специалисты высшего класса. А это главное! Обратившись за помощью к докторам многопрофильного медико-диагностического центра «Медпомощь 24», пациенты могут быть уверены: им обязательно помогут. Врачи клиники регулярно продолжают профессиональное обучение, обмениваются опытом с коллегами, проходят специальные стажировки, на которых учатся работать с самым современным и безопасным оборудованием.

- «Костяк» нашего коллектива формирует высокий уровень корпоративной культуры, и мы этим очень гордимся. Наша главная задача – диагностировать и лечить заболевания, а не зарабатывать деньги на чужих несчастьях, - говорят в клинике.

В клинике есть собственная лаборатория, в которой проводятся все виды лабораторных исследований. Фото: архив медицинского центра.

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ

Многопрофильный медико-диагностический центр «Медпомощь 24» предоставляет широчайший спектр медицинских услуг. Квалифицированные врачи разных направлений, диагностическое оборудование, призванное обеспечить высокоточную диагностику уже в день обращения в клинику, собственные аппараты компьютерной томографии, а также высочайший уровень сервиса - все это помогает пациентам быстрее встать на путь выздоровления.

- Мы делаем все возможное для того, чтобы пациентам было спокойно и комфортно, - отмечают в клинике.

КОНТАКТЫ:

Филиал на станции метро «Купчино»: Балканская площадь, 5, ТРК «Балканский 1», 3 этаж.

Филиал на станции метро «Ладожская»: Заневский проспект, 71 к.2, ТРК «Заневский каскад 3», 8 этаж.

Единый многоканальный телефон: 8 (812) 33-33-203.

Сайт: www.mpclinic.ru

Социальные сети: vk.com/mpclinic