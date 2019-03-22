2019-03-22T10:06:08+03:00
Клиника года Санкт-Петербург

Сергей Валерьевич Попов: Клиническая больница имени Святителя Луки

Главный врач, руководитель Центра эндоскопической урологии и новых технологий, доктор медицинских наук, врач-уролог высшей категории, участник номинации «Петербургский доктор года»
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К доктору Попову приезжают лечиться не только российские, но и иностранные пациенты. Фото: личный архив.К доктору Попову приезжают лечиться не только российские, но и иностранные пациенты. Фото: личный архив.
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Сергей Валерьевич Попов является одним из ведущих специалистов в России в области малоинвазивной урологии. Врач, эксперт, ученый, создатель и руководитель Центра эндоскопической урологии и новых технологий, в котором проводятся операции с использованием высокотехнологичных миниинвазивных и эндовидеохирургических эндоскопических методик. Передовые технологии, оборудование последнего поколения, знания врачей – все это востребовано не только у наших соотечественников. К доктору Попову приезжают лечиться из Казахстана и Финляндии, Эстонии, Латвии и Республики Беларусь.

—Возвращают здоровье, продлевают жизнь. Профессиональный, слаженный коллектив, в чем большая заслуга Сергея Валерьевича Попова не только как хирурга, но и как организатора, — пишут в своих отзывах о Центре благодарные пациенты.

Бесконечные хлопоты и заботы, которые сопровождают руководство любым медицинским учреждением, к счастью, не дали Сергею Валерьевичу забыть о научной работе: Попов — член Европейской ассоциации урологов, американского и российского обществ урологов, автор более ста научных работ, методических рекомендаций и монографий, а также автор двух изобретений. В 2014 году Сергей Валерьевич защитил докторскую диссертацию. Кроме того, он является профессором кафедры урологии Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова.

Сергей Валерьевич преподает не только в Петербурге - его знания востребованы и в других регионах страны. Так, в образовательном центре Высоких Медицинских Технологий в Казани доктор Попов ведет курс по урологии и руководит циклом «Современные возможности эндоскопической и лапароскопической урологии».

Чтобы победить привычную невнимательность наших людей к своему здоровью, Сергей Валерьевич занимается просвещением не только врачей, но и обычных петербуржцев. Доктор регулярно выступает в качестве эксперта в СМИ города, с удовольствием проводит открытые встречи с петербуржцами, не раз давал советы читателям «Комсомольской правды» и даже проводил лекции для всех желающих в пресс-центре издания. Сергей Валерьевич активно участвует не только в научной клинической деятельности, но и проводит интенсивную педагогическую работу. Регулярно участвует во множестве выездных семинаров, лекций, мастер – классов по всей стране и за ее пределами.

Сергей Попов: «Количество ежегодно выполняемых операций в области урологии неуклонно растет». Фото: личный архив.

Сергей Попов: «Количество ежегодно выполняемых операций в области урологии неуклонно растет». Фото: личный архив.

На базе Центра эндоскопической урологии и новых технологий Сергей Валерьевич создал «Школу мочекаменной болезни». Преподают в ней ведущие специалисты клиники, а на занятиях разбираются нюансы не только лечения, но и профилактики недуга. Стать «учеником» может любой желающий: прийти, послушать, получить необходимые знания, задать вопросы докторам, в том числе и самому Сергею Валерьевичу Попову, который старается присутствовать на каждом занятии! Да и как иначе: несмотря на профессиональную востребованность и очень плотный график, доктор всегда находит время для своих пациентов и считает их самыми важными в своей жизни.

Также на базе Центра проводятся обучающие курсы для врачей, такие как «Азбука хирургии рака предстательной железы», «Азбука хирургии ДГПЖ», «Азбука хирургии МКБ». Специалистам получают возможность лучше разобраться в вопросах диагностики и лечения данного заболевания, а также отработать практические навыки на обучающих тренажерах. Под руководством Сергей Валерьевича подготовлены и защищены три кандидатские диссертации, две готовятся к защите в течение этого года.

Признанием успехов в деятельности доктора Попова нашло отражение в награждении его Грамотой Губернатора Санкт-Петербурга (2008 г.), Почетной Грамоте Министерства здравоохранения и социального развития РФ ( 2010 г.), Благодарности Председателя Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга (2013 г.).

ТРИ ВОПРОСА ДОКТОРУ

Почему вы решили стать врачом?

—Я мечтал об этом с самого детства. Наверное, можно сказать, что это мое призвание.

Насколько актуальна ваша специализация для жителей Петербурга?

Количество ежегодно выполняемых операций в области урологии неуклонно растет. К примеру, в 2010 году было проведено 852 операции на органах мочевыделительных путей, а в 2018 году — уже 4731 операция. К сожалению, эта статистика показывает, что знания и умения урологов становятся все более востребованными.

—Какие нововведения, открытия в области урологии вы считаете особенно полезными для пациентов?

—Использование высокотехнологичных малоинвазивных операций позволило не только сократить смертность и снизить инвалидизацию, но и уменьшить среднюю продолжительность пребывания пациентов в стационаре. А это является важным показателем, как для самих пациентов, так и для больницы в целом. На примере нашего Центра скажу: ранее, при открытых операциях, средний срок пребывания в стационаре людей с такими заболеваниями как аденома предстательной железы или нефрэктомия составлял 10-14 дней, на данный момент – 3-5 дней. Я считаю это очень важным достижением нашего Центра. Данная ситуация положительно сказывается на качестве жизни пациента, а нам, врачам, дает возможность оказывать помощь гораздо большему количеству больных.

Какие симптомы должны подсказать петербуржцам, что пора посетить уролога?

Примесь крови в моче требует обязательного обращения к урологу с последующим обследованием и установкой диагноза. Для мужчин старше 45 лет — анализ крови на простатспецифический антиген. Также всем необходимо выполнять УЗИ брюшной полости и почек в качестве скрининга один раз в год.

Как записаться на прием и обратиться за помощью:

По телефонам Клинической больницы имени Святителя Луки: 8 (812) 576-11-08; 576-11-51.

ИСТОЧНИК KP.RU

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