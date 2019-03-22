Депутаты Санкт-Петербурга предлагают сажать тех, кто скручивает пробег на авто

За «скручивание» пробега автомобиля нужно привлекать к уголовной ответственности. Так считают депутаты ЗакСа Денис Четырбок и Вера Сергеева. Они разработали изменения в федеральный закон – в Уголовный кодекс - и хотят дополнить его новой «подстатьей» к 159 статье УК РФ (про мошенничество) под названием «мошенничество при продаже автомобиля». Она должна коснуться тех, кто занижает показатели пробега автомобиля, скрывает дефекты, повреждения машины, например, полученные во время ДТП. А также граждан, которые на «профессиональной основе» оказывают услуги по «скручиванию» пробега. Инициатива была одобрена на заседании комитета по законодательству ЗакСа.

Наказывать за такие действия по решению суда депутаты предлагают по очень широкой «вилке». И она зависит, в том числе, от ущерба, который нанесен пострадавшей стороне при продаже автомобиля по цене, отличающейся от фактической из-за обмана по характеристикам авто. Для гражданина за попытку обмануть покупателя, может быть вынесено наказание в виде штрафа как всего в 500 рублей, так и в размере зарплаты за 18 месяцев. Группа лиц по предварительному сговору, как считают депутаты, заслуживает лишения свободы до 6 лет. Граждан, которые непосредственно занимаются снятием и заменой показаний одометра с изменением его показаний, депутаты сразу предлагают лишать свободы на срок до 4 лет и штрафовать на миллион рублей. Инициативна по внесению изменений в УК РФ, если будет одобрена на заседании городского парламента, то будет направлена на рассмотрение депутатов ГосДумы.

Один из авторов законопроекта депутат Вера Сергеева считает, что такие меры, введенные в стране, могут сделать «скручивание» невыгодным:

- Известны истории, когда к продаже машины прилагается целая легенда о том, как за 10 лет автомобиль проехал всего 10 тысяч километров. Если вы введете в Интернете: «скрутить пробег», то вам выдадут не менее 20 компаний, предлагающих оказать такую услугу.

Депутат Александр Рассудов сказал, что сегодня 159 статью УК РФ и так уже называют «резиновой». Она и так уже скоро будет использоваться как пособие на тему «1000 способов мошенничества для чайников». По его мнению, ни к чему создавать дополнительные статьи и подстатьи на эту тему.