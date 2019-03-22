«Конец русской культуре»: Шнуров впервые появился в Госдуме

Скандалист, разгильдяй, музыкант и звезда Instagram Сергей Шнуров теперь еще и член общественного совета при комитете по культуре в Госдуме. И сегодня, 22 марта, лидер группы «Ленинград» впервые посетил заседание в правительственном доме в новом качестве.

Фотография с Сергеем Шнуровым, который сидит в зале Госдумы и внимательно изучает бумаги, появилась на странице журналиста Андрея Афанасьева в Facebook. Через сидение от Шнурова с таким же серьезным видом сидит музыкант Андрей Макаревич, а между ними продюсер Сергей Сельянов. Также на фотографии можно увидеть режиссера Карена Шахназарова. Собрались известные люди в одном место из-за слушания, посвященного законопроекту «О культуре».

Сергей Шнуров совсем недавно был включен в общественный совет, что вызвало у многих неоднозначную реакцию. Как будет лидер «Ленинграда» продвигать культуру в массы, пока не известно. Но за несколько минут перед своим первым появлением в Госдуме как общественного деятеля, Шнуров опубликовал в Instagram новый поэтический выплеск. В своих стихах музыкант рассуждает о «русской космологии». Увы, сие произведение мы даже частично публиковать не можем. В нем содержится слишком много неприличных слов.

Шнуров в Госдуме Фото: Facebook Андрей Афанасьев

- Конец (слово заменено, прим.ред.) русской культуре, - вырвалось в комментарий восклицание при виде Шнурова в Госдуме у журналиста Алексея Васильева.

У многих появление Шнурова в совете по культуре вызвало возмущение в связи с тем, что он же сам «матерщинник». Такое мнение высказал «КП»-Петербург член экспертного совета при Госдуме Вадим Манукян.

А вот коллега лидера «Ленинграда» рок-музыкант Андрей Макаревич, наоборот, посчитал, что это будет отличное «соседство».

Заседание еще идет. Возможно, после него Шнуров поделится впечатлениями от важной государственной деятельности со своими подписчиками в очередной стихотворной форме.

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