Новый маршрут в Кудрово могут запустить в апреле

Новый выезд для пассажирского транспорта добавят городу Кудрово. Автобусы собираются запустить по Кудровскому проезду, который соединяет жилой микрорайон с проспектом Большевиков. С таким предложением областное Управление по транспорту обратилось в Смольный.

Сейчас кудровчане-автомобилисты могут выбраться из родного города, вплотную примыкающего к Петербургу, либо через развязку кольцевой с Мурманским шоссе, либо через Ленинградскую улицу, переходящую в улицу Дыбенко, либо через Кудровский проезд. Есть и четвертый выезд, но он ведет в сторону Всеволожска, в Новосергиевку.

Общественный транспорт – маршрутки, которые перевозят народ по льготной цене, – едут из Кудрова в Петербург через Ленинградскую улицу и Мурманское шоссе. Ленинградская стоит в вечной пробке, при этом именно через нее проходят маршруты №596А и №491, охватывающие весь город. Вторым вариантом (не считая своих двоих), через Мурманское шоссе, покинуть Кудрово удобно пользоваться только тем, кто живет у «Меги». Кудровский проезд же автобусы пока не облюбовали.

– Мы прорабатываем варианты дополнительных путей общественного транспорта из Кудрово, – поясняет замначальника Управления по транспорту Ленобласти Михаил Присяжнюк. – Кудровский проезд пока один из приоритетных. Он напрямую соединяет область и город, необходимо только, чтобы он был приведен в порядок. Таким образом будет создан еще один выезд из города.

Общественные маршруты КудроваФото: Юлия РАФИКОВА

Сложность с Кудровским проездом в том, что еще в прошлом году асфальт там был откровенно «убитым», а часть проезда вообще была бесхозной. Даже тротуары на городской и областной частях улица с разных сторон. Область поручила Заневке взять ничейный участок на баланс и привести в порядок.

– На следующей неделе специальная комиссия обследует проезд вместе с ГИБДД, РЖД, активистами, администрацией Заневки и Комитетом по транспорту города и вынесет решение, – добавляет Михаил Присяжнюк. – Маршрут автобусов также будем обсуждать. Не исключен вариант, что транспорту поедет до станции метро «Проспект Большевиков».

Речь идет о новом маршруте, который пройдет по проспекту Строителей. Если проверка покажет, что проезд почти готов, то общественный транспорт могут запустить по нему уже в следующем месяце.

Ну, а пока на маршрут №596А – фактически единственный, который проходит через все Кудрово (причем двумя параллельными улицами), – к 32 курсирующим «волжанинам» и «пазикам» добавили еще 21 большой низкопольный автобус. Вместимость каждого – 85 человек. Станцию метро «Кудрово», официально, обещают открыть с 2023 по 2025 годы.

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Так как метро в Кудрово придет лишь к 2023 году, решать проблему с огромным жилым кварталом, узкими улочками и вечными пробками будут трамваем. Вчера, 9 ноября, в город-микрорайон прибыла команда из представителей Октябрьской железной дороги, Дирекция по развитию транспортной системы и местных чиновников. Искали место, где проложить трамвайный мост над железной дорогой, которая проходит по границе Кудрова (подробности)