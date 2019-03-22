«Лидер Групп» устроил ярмарку квартир в Санкт-Петербурге

Если вы давно подумываете наконец-то обзавестись своим собственным гнездышком, но все откладываете покупку заветного жилья, — то работа навалится, то неотложные семейные дела возникнут — самое время всерьез озаботиться этим вопросом. Ведь весна в Санкт-Петербурге — это не только долгожданное солнце и какой-никакой температурный «плюс», но и пора ярмарок и выставок недвижимости, а вместе с ними и распродаж.

Например, с 21 по 31 марта в жилых комплексах компании «Лидер Групп» действует скидка до пяти тысяч рублей на каждый квадратный метр. В сезонной акции «Ярмарка квартир» участвуют более 15 комплексов застройщика: «Балканы», «Капитан Немо», LENINGRAD, «Небо Москвы», «Медалист», «Босфор», «Царский двор», «Богатырь 2», «Богатырь 3», «Сириус А», «Сириус В», все очереди YOGA, «Территория» и «Три кита», а также «Девятый вал 2» и VITAMIN.

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