Смольный: «Проблема обманутых дольщиков в Петербурге решена на 85 процентов»

Проблему обманутых дольщиков вновь обсудили в Смольном. В декабре на встрече с петербурженкой Аллой Андреевой, обратившейся на «Прямую линию» с президентом, и людьми, которые ждут заветных ключей не первый год, врио губернатора Александр Беглов пообещал, что в 2020 году от долгостроев в городе не останется и следа. Пока все идет по плану.

– Мы выполняем поручение президента по ситуации в ГК «Город», идем в графике, – сказал на совещании сегодня, 22 марта, Александр Беглов. – В этом году мы должны решить проблемы обманутых дольщиков на 85 процентов, в следующем – полностью.

Дома ГК «Город» начали возводить в 2010 году, но спустя пять лет стройка остановилась. Городу братья Ванчуговы оставили тринадцать проблемных объектов на 5 954 квартиры. С июня 2017-го по настоящее время ввели в эксплуатацию семь домов на 3 725 квартир. До конца сентября обещают достроить и сдать остальные.

Сейчас в реестре пострадавших дольщиков зарегистрировано 685 человек. В декабре, когда проходила встреча, их было 1 199. Но Беглов напомнил, что есть еще «Охта Модерн», «Вариант», «Ленинский парк», «Прибалтийский», «Морская звезда», «Новая Каменка» (ныне «На Королева»).

Дольщица «Морской звезды» Ольга Махинько рассказала «Комсомолке», что на ее объекте «пока, слава богу, строят».

– Но раньше все тоже обещали, обещали. Жаль, что, чтобы получить свое законное жилье, приходится обращаться к президенту, – говорит женщина. – Надеюсь, на сей раз все не затухнет. Надеюсь, нас не бросят на самотек.

Сама Алла Андреева, дом которой «ввели в эксплуатацию недостроенным», изменений после разговора с Владимиром Владимировичем, увы, не чувствует.

– Ни по моему дому, ни по уголовному делу по убийству мужа никаких телодвижений нет, – призналась «Комсомолке» Алла. – Меня успокаивают: бюрократическая машина раскачивается долго. Но я не вижу положительной динамики и на других объектах. К 2020 году достроить если не все, то почти все, вполне реально. Если захотеть. Ждем. Лучше тысячи слов может быть только дело.

В соцсетях к градоначальнику обратились уже 87 человек.

– Люди попали в сложную ситуацию, – отметил на совещании Беглов. – Большинство отдало последние деньги. Наша задача – помочь тем, кто попал в беду.

Глава города поручил отчитываться ему о проблемных ЖК каждые десять дней.