Инна Владимировна Трофимова: Медицинский центр «Адмиралтейские верфи

Инна Владимировна работает терапевтом более 30 лет. Но это не единственная ее специализация. Доктор Трофимова никогда не упускает возможности повысить свою квалификацию, получить дополнительные знания и навыки, поэтому за время работы освоила еще две отрасли медицины – фтизиатрию и гастроэнтерологию.

—Терапевт всегда был и остается врачом «первого контакта», к которому пациент приходит со своей болью и проблемами. Здесь нужно правильно сориентировать пациента, определить, что для него главное, - уверена Инна Владимировна.

Есть у доктора Трофимовой и опыт работы на руководящих должностях, в том числе главным врачом, но помощь людям, работа с пациентами для Инны Владимировны оказались ближе и интереснее, чем административная деятельность.

- За время работы доктора Трофимовой в медицинском центре «Адмиралтейские верфи» не поступило ни одного негативного отзыва о ее квалификации и отношении к пациентам, - с уважением рассказывают ее коллеги.

«Подопечные» Инны Владимировны дружно отмечают компетентность, корректность в общении, внимательность и подробность объяснений доктора. Ценят и то, что она не только назначает лечение, но и дает рекомендации по образу жизни пациента, что позволяет минимизировать последствия перенесенных заболеваний или адаптироваться к изменениям в связи с хроническими недугами.

ПЯТЬ ВОПРОСОВ ДОКТОРУ

—Почему вы решили стать врачом?

—В медицину пошла сразу после школы. Выбрала профессию, вдохновившись примером своей тети. Как большинство моих коллег, начинала работать уже в институте, познавала азы общения с пациентами, работая санитаркой и медсестрой. А в гастроэнтерологию пришла недавно и сразу же полюбила эту профессию.

—Какие симптомы говорят о том, что пора посетить терапевта или гастроэнтеролога?

—Человек должен прислушиваться к своему организму. Если что-то беспокоит или изменилось по ощущениям, лучше обратиться к терапевту, который выберет диагностику и назначит дополнительные консультации. Срочно бежим к терапевту, если необъяснимо снизился или увеличился вес, держится высокая температура, появилась слабость, беспокоят сильные боли или кашель продолжается более трех недель.

К гастроэнтерологу следует пойти при появлении болей в животе, особенно в ночное время, изменении характера стула, потере аппетита, а также изжоге. И бегом — если появилась тошнота, рвота или кровь в стуле.

К сожалению, тенденция такова, что люди лечатся по советам друзей, родственников, даже Интернета. В результате теряется драгоценное время и заболевание запускается.

Если ничего не беспокоит, хотя бы раз в год необходимо обращаться к терапевту и проходить обязательное обследование: анализы крови, флюорография, стоматолог, уролог/гинеколог. Это обязательная программа-минимум! А с возрастом она должна расширяться за счет дополнительных специалистов: гастроэнтеролога, кардиолога, офтальмолога, а для женщин после 40 лет ещё и маммолога.

—Какие открытия в медицине вы считаете самыми полезными и перспективными?

—К счастью, медицина не стоит на месте, каждые пять лет появляются новые открытия. Как терапевта меня очень радует большое количество новых эффективных препаратов для снижения артериального давления, позволяющих нормализовать его практически у каждого пациента.

А как гастроэнтеролога — методика лечения хеликобактерной инфекции, которая позволила существенно снизить количество больных язвенной болезнью.

Не менее важно внедрение профилактических прививок от гепатита В, методики ПВТ при лечении вирусного гепатита С, что в перспективе снизит количество больных циррозом печени.

—Быть петербургским доктором – что это значит для вас?

—«Я живу в самой лучшей из всех в этом мире Венеций,

В самом сказочном северном Риме, чуть более юном…

И звенят в моем сердце восторга и гордости струны…»

Эти строки лучше всего отражают мое отношение к Петербургу. Жить в самом прекрасном на свете и охраняемом ангелами городе — это большая радость. Естественно, хочется соответствовать… быть по-петербургски грамотным, культурным, интеллигентным. И, конечно, отдавать свои знания и умения жителям нашего города.

—Есть ли у вас любимый анекдот о врачах?

—Пациент: «Доктор, спасибо вам огромное, таблетки, которые вы мне порекомендовали, очень помогли!»

Доктор: «Ну что ж, и такое бывает...»

Как записаться на прием и обратиться за помощью:

По телефону медицинского центра «Адмиралтейские верфи»: 8 (812) 714-80-80.