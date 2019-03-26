Шесть сервисов, за которые вы теперь станете платить со счета мобильного телефона

Для стихийной покупки в интернете или, например, в видеотеке «умного» телевизора обычно нужно вводить данные банковской карты, которой, зачастую, в нужный момент нет под рукой, а идти за ней лень. Но ведь можно обойтись без карты: достаточно вашего смартфона.

1. Магазины приложений App Store и Google Play

Каждый из нас покупает там свое. Кому - игры, кому - программы для работы, кому - книжку почитать. Но для всех большой плюс оплаты с телефона в магазинах приложений - отсутствие дополнительных комиссий.

Сделать это просто. Например, в Google Play для этого надо выбирать способ оплаты со счета мобильного телефона: обычно в нужной строке уже указан ваш оператор. Вводим пароль от аккаунта в Google Play, и оплата автоматически проходит.

2. Онлайн-магазин Aliexpress

Этот крупнейший онлайн-магазин привлекателен не только своим ассортиментом и ценами, но и возможностью оплатить покупки с лицевого счета абонента с формальной комиссией менее одного процента. На последней стадии оформления заказа выберите вариант «Мобильный платеж». Для этого нажмите на «Показать все способы оплаты». Введите свой мобильный номер и нажмите «Подтвердить и оплатить». Это вполне безопасно: после ввода номер вам придет SMS, которое поможет вам завершить покупку.

3. Книжный онлайн-магазин «ЛитРес»

Огромная библиотека электронных книг регулярно радует любителей чтения последними новинками. И заплатить за очередной бестселлер можно, выбрав в верхнем меню вариант «Со счета телефона» - такой способ добавит к стоимости покупки всего 10 рублей.

Еще больше удобных возможностей распорядиться средствами с мобильного счета вы найдете в бесплатном приложении «МТС Деньги»: различные услуги, ЖКХ, переводы и многое другое.

4. Сайт объявлений о продаже вещей Avito

На те же мизерные 10 рублей при оплате с мобильного счета увеличится для вас стоимость товаров на Avito - и никаких заморочек с банковскими картами. Выбирайте способ оплаты через SMS.

5. Онлайн-кинотеатры ivi и Okko

Ставшие популярными сегодня онлайн-кинотеатры теперь также принимают оплату со счета мобильного телефона. Попробуем купить что-нибудь на ivi. Через этот сервис часть фильмов можно смотреть бесплатно, часть – по подписке, а кое-что - совершив разовый платеж. Это третий вариант - наш.

Если вы не зарегистрированы на сайте, система попросит войти через страницу в социальной сети, с помощью электронной почты или по номеру телефона.

6. Взносы в благотворительные фонды

Очень многие благотворительные фонды принимают пожертвования с мобильного счета - «АЛЕША», «РусФонд» и другие. При оформлении взноса ищите способ оплаты с помощью мобильного телефона, выбирайте своего оператора и следуйте инструкциям. В зависимости от выбранного фонда, комиссия за такой взнос либо не будет взиматься вообще, либо составит скромные 10 рублей.

Итак, счет вашего мобильного телефона - прекрасный способ расплатиться, не прибегая к помощи банковской карты и не оставляя ее данные на сайте продавца. В отличие от банковской карты, ваш смартфон всегда при вас, а мобильный номер - в голове.