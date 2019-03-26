2019-03-26T14:14:55+03:00
Звезды

«Он просто усадил ее на место»: Директор Леонтьева прокомментировал нападение охранника на юную поклонницу певца

Школьница хотела подарить артисту букет, когда секьюрити оттолкнул ее [видео]
Мила БУКЕ
Поделиться:
Комментарии: comments19
В БКЗ Октябрьский пришли 3700 человек!В БКЗ Октябрьский пришли 3700 человек!Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Валерий Леонтьев по традиции отметил свое день рождения на сцене в любимого БКЗ Октябрьский в Петербурге. Билеты на его концерт были раскуплены задолго до выступления, ведь в этот день народному артисту исполнилось 70 лет. Шоу, как всегда, было на высоте, но впечатления многих зрителей испортил один инцидент.

Омерзительная выходка с ребенком отвернула поклонников от Леонтьева.

Во время исполнения одной из песен артист решил пройтись по залу. Фанаты не могли упустить возможности прикоснуться к кумиру, подарить букет и заглянуть в глаза «Казанове» двадцатого века. Однако охранник Валерия Яковлевича такой пыл поклонников не оценил. Девочка лет 13 встала с места, протягивая цветы певцу, но секьюрити схватил и усадил ее в грубой форме на место. Артист ничего не заметил и пошел дальше. После концерта в соцсетях поклонники начали комментировать эту ситуацию:

«Как будто на Леонтьева готовилось покушение»;

«Жуть. Люди деньги заплатили, а подойти с цветами не могут. За гранью. Неожиданно, что Леонтьев такое позволяет»;

«Это неуважение к нам, простым людям»;

«Не правильно, конечно, но он, видимо, инстинктивно уже реагирует на всех, в целях безопасности артиста».

Леонтьев уже 50 лет на сцене. Фото: Артем КИЛЬКИН

Леонтьев уже 50 лет на сцене.Фото: Артем КИЛЬКИН

Мы позвонили представителям музыканта, которые к слову были не в курсе ситуации, как и сам артист.

- До 98 года такого понятия как охрана не было вообще, на гастроли мы ездили без охранников и справлялись как-то сами,- рассказал «КП»-Петербург» директор Леонтьева Борис Чигирев. - Люди бывают разные: и прыгают, и целоваться лезут. Он же не просто вышел в зал, он с песней идет, у него сценарий, у него определенное время, за которое он должен вернуться. Охрана об этом знает и контролирует это, но чтобы грубо кого-то отшвырнуть, такого никогда не было. Он, скорее всего, просто усадил ее на место, ограничив доступ к артисту.

Чигирев подчеркнул, что цветы артисту принято дарить после концерта, а во время шоу это может помешать музыканту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сцена продлевает и отбирает жизнь»: Валерий Леонтьев отмечает 70-летие в Санкт-Петербурге

Поздравить народного артиста приехали звезды российского шоу-бизнеса, а также первые лица города и тысячи поклонников (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Ленобласти водитель «Ауди» устроил самоподжог в машине, но его спасли полицейские
Малоимущим петербуржцам помогут купить приставку для цифрового ТВ
Не такси: в Петербурге начал работу сервис «Яндекс.Шеф»
Следователи проверят стоматологию на Новочеркасском проспекте, где пострадали три пациента
Вторник, 26 марта, оказался одним из самых холодных дней месяца
Бизнесмен устроил стрельбу из охотничьего ружья в Петербурге
Следственный комитет завел дело в отношении баскетбольного тренера, подозреваемого в педофилии
Хитрый петербуржец украл у 86-летней пенсионерки 100 тысяч, представившись ее сыном
В СПбГУ могут закрыть кафедру ихтиологии и гидробиологии
«Ктулху, невское чудовище или прорыв трубы»: Петербуржцы гадают происхождение загадочных бурлений на Неве
282 семьи Выборгского района поселят в новые дома
Распространитель детского порно из Петербурга насиловал свою 11-летнюю дочь
В Петербурге прошел утиный митинг против луж
Школьница из Петербурга сорвалась, спускаясь с балкона по собачьему поводку
Два «Лексуса» стоимостью более пяти миллионов рублей угнали в Петербурге
«Профессия для настоящих мужчин»: Пореченков показал съемки нового фильма
На Пулковском шоссе образовалась пробка на въезд в Петербург