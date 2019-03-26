«Он просто усадил ее на место»: Директор Леонтьева прокомментировал нападение охранника на юную поклонницу певца

Валерий Леонтьев по традиции отметил свое день рождения на сцене в любимого БКЗ Октябрьский в Петербурге. Билеты на его концерт были раскуплены задолго до выступления, ведь в этот день народному артисту исполнилось 70 лет. Шоу, как всегда, было на высоте, но впечатления многих зрителей испортил один инцидент.

Омерзительная выходка с ребенком отвернула поклонников от Леонтьева.

Во время исполнения одной из песен артист решил пройтись по залу. Фанаты не могли упустить возможности прикоснуться к кумиру, подарить букет и заглянуть в глаза «Казанове» двадцатого века. Однако охранник Валерия Яковлевича такой пыл поклонников не оценил. Девочка лет 13 встала с места, протягивая цветы певцу, но секьюрити схватил и усадил ее в грубой форме на место. Артист ничего не заметил и пошел дальше. После концерта в соцсетях поклонники начали комментировать эту ситуацию:

«Как будто на Леонтьева готовилось покушение»;

«Жуть. Люди деньги заплатили, а подойти с цветами не могут. За гранью. Неожиданно, что Леонтьев такое позволяет»;

«Это неуважение к нам, простым людям»;

«Не правильно, конечно, но он, видимо, инстинктивно уже реагирует на всех, в целях безопасности артиста».

Леонтьев уже 50 лет на сцене.Фото: Артем КИЛЬКИН

Мы позвонили представителям музыканта, которые к слову были не в курсе ситуации, как и сам артист.

- До 98 года такого понятия как охрана не было вообще, на гастроли мы ездили без охранников и справлялись как-то сами,- рассказал «КП»-Петербург» директор Леонтьева Борис Чигирев. - Люди бывают разные: и прыгают, и целоваться лезут. Он же не просто вышел в зал, он с песней идет, у него сценарий, у него определенное время, за которое он должен вернуться. Охрана об этом знает и контролирует это, но чтобы грубо кого-то отшвырнуть, такого никогда не было. Он, скорее всего, просто усадил ее на место, ограничив доступ к артисту.

Чигирев подчеркнул, что цветы артисту принято дарить после концерта, а во время шоу это может помешать музыканту.

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