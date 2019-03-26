Светлана Иосифовна Алексеенко: «Детская городская больница №19 имени Раухфуса»

Светлана Иосифовна выбрала будущую профессию ещё в детском саду. Почти все время малыши играли в «больницу». Почетнее всего было, конечно, оказаться в роли врача... даже до детских обид доходило! Увлекались так, что, как в кино, проводили «настоящие» операции... И что самое важное - и всегда спасали своих пациентов!

В школе началась пора сочинений. Каждую осень Светлана Алексеенко писала, что мечтает стать доктором.

—Профессию тогда хотелось выбрать со смыслом, с пользой. «Служить людям» не звучало высокопарно. Мы действительно так думали. Молодые, энергичные, готовые горы свернуть... — вспоминает Светлана.

Она понимала, что для исполнения мечты мало хорошо учиться, заниматься химией, биологией. Поэтому, когда организовали летний трудовой отряд «Школа молодого медика», записалась одной из первых. Однако «кружок» оказался настоящим испытанием.

—Мы работали санитарами на самых тяжелых и непрестижных участках, ухаживали за тяжелобольными стариками, наводили чистоту в детских больницах... Но это не отбило желание, а еще больше его укрепило! — рассказала доктор.

Окончив школу с серебряной медалью, она поступила в Рижский медицинский институт и исполнила мечту, став оториноларингологом. Специальность подкупила своей сложностью:

—За последние 20 лет в ней произошёл прорыв. Всегда нужно идти вперед, нет стагнации. Только ты освоил новую методику, новое оборудование, появляется ещё инновационнее. Это поддерживает постоянный профессиональный тонус и не дает «выгореть», — считает доктор Алексеенко.

Сегодня Светлана Иосифовна — главный детский оториноларинголог-сурдолог комитета по здравоохранению Петербурга и доцент кафедры оториноларигологии Северо-западного медицинского университета Мечникова. Она написала 60 работ, шесть учебных пособий, руководство для врачей и запатентовала три изобретения.

Специалист с 21-летним стажем, с 2011 года она заведует девятым оториноларингологическим отделением ГБУЗ «Детская городская больница №19 имени Раухфуса»

Более того, Алексеенко инициировала внедрение всех современных методов хирургического лечения ЛОР-заболеваний в детском возрасте: эндоскопической риносинусохирургии, лазерной и радиоволновой хирургий, навигационного оборудования, реконструктивных слухоулучшающих операций.

СЕМЬ ВОПРОСОВ ДОКТОРУ

—Насколько актуальна оториноларингология для петербуржцев?

—В нашем нелегком северном климате — на сто процентов! Особенно для детей. Мы научились справляться с сердечно-сосудистыми, инфекционными, некоторыми онкологическими заболеваниями, но не умеем во всех случаях профилактировать осложнения банальных ОРВИ. Посему синуситы, отиты, тонзиллиты, аденоидиты продолжают оставаться на одном из первых мест по заболеваемости среди маленьких жителей.

—Что Вы считаете главным достижением в профессии?

—Несмотря на все сложности, трудности, проблемы, долгий жизненный путь, я сохранила способность к состраданию. Можно достичь вершин в техническом мастерстве, но, если потерял способность чувствовать, потерял себя как врача...

Сегодня любой петербургский ребенок может получить высококвалифицированную ЛОР помощь в родном городе. Мы перестали отправлять детей на лечение в другие регионы, в Европу, потому что можем справиться практически с любым вопросом. Более того, дети из зарубежных стран приезжают к нам: в Петербурге лечение качественнее. Это и есть мое главное достижение.

—Какие симптомы должны подсказать петербуржцам, что пора сходить к ЛОРу?

—В нашей специальности симптомы любых расстройств очень яркие. Даже незначительный дискомфорт в ухе, насморк и боль вынуждают взрослых тут же обратиться к доктору. Однако родители могут не заметить симптомы у детей на ранних стадиях заболевания. Например, снижение слуха, «открытый» рот или храп по ночам.

Я бы хотела обратить внимание на своевременность и точность выполнения рекомендаций врача. Зачастую родители не торопятся с лечением, мотивируя это «возможными побочными эффектами лекарств», «жалостью к ребенку», «недоверием к врачу»... В таких случаях заболевание не только осложняется, но и нередко переходит в хроническую форму, которая требует более серьёзных вмешательств.

—Какие открытия в оториноларингологии вы считаете самыми полезными?

—Микрохирургические операции на ухе, гортани, эндоскопические операции в полости носа и околоносовых пазухах.

Одним из мощных направлений является кохлеарная и стволовая имплантации, полностью возвращающие слух детям. Возможности реконструктивной хирургии позволяют выполнять слухоулучшающие операции любой степени сложности.

Даже широко распространенные вмешательства на лимфоэпителиальном глоточном кольце уже давно перестали ассоциироваться с болью и страхом. Такие операции проводятся современным шейверным, радиоволновым и лазерным оборудованием под контролем эндоскопии, что сводит возможность осложнений к нулю.

—Быть петербургским доктором — что это значит для вас?

—Просто делать хорошо. Нет, лучше всех! На совесть, на результат, абстрагируясь от политики, бюрократии, личного отношения... Постоянно расти и совершенствоваться. Формировать свою школу и учеников. Недаром еще с дореволюционного времени Петербург всегда имел свой взгляд на некоторые вопросы в медицине... Петербургская культура — это не только «поребрик или бордюр». Это целые медицинские школы, которые отнюдь не противостоят остальным, а стараются дополнить их, изучить, развить и сформировать собственное мировоззрение в медицине.

—Есть ли у вас любимый анекдот о врачах?

—Вот, например. Иногда уже после пяти минут общения с коллегами становится понятно, кто какой врач: «от бога», «ну, с богом!» или «Не дай бог!»

Очень хочется, чтобы третьей группы врачей было поменьше...

—А сериал о докторах?

—Большинство врачей любит смотреть зарубежные. В них показывают умных, уверенных специалистов, хорошие условия, оборудование. Это и «Доктор Хаус», и «Скорая помощь». Переживаешь вместе с главными героями, вместе с ними ставишь диагнозы. Понимаешь, что у них те же проблемы.

Отрицательно отношусь к некоторым российским сериалам, выставляющим врачей глупыми, алчными и безрукими. Такие картины не несут пользы, формируя специфическое негативное мировоззрение. «Благодаря» им, приходя в больницу, люди удивляются: «Ой, как у вас чисто, как хорошо лечат, как по-доброму относятся...»

Как записаться на прием и обратиться за помощью:

По телефону call-центра больницы: 8 (812) 506 06 06.

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