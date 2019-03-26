2019-03-26T18:50:20+03:00
Происшествия

В Петербурге задержали предполагаемого пособника террористов

Парень, по версии следствия, сочувствовал экстремистам и пытался им помочь [видео]
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Вскоре парню предъявят обвинения Фото: СКРВскоре парню предъявят обвинения Фото: СКР
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В Петербурге сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в пособничестве терроризму. Им оказался 31-летний житель Светлановского проспекта. Ранним утром бойцы СОБР вломились к парню и положили его лицом в пол.

- Подозреваемый знал, что двое его знакомых - активные участники международной террористической организации, - рассказывают в ГСУ СКР по Петербургу. - Парень разделял их взгляды и сочувствовал им. Поэтому с июня 2018 года по февраль 2019 года он стал пособником террористов, осуществляя им помощь.

Парень, по версии следователей, предоставлял террористам российские "симки" и банковские карты, чтобы они могли пользоваться мессенджерами и переводить деньги из России в другие страны.

Пособничество терроризму.

- Сейчас возбуждено уголовное дело по статье "Пособничество в организации деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации", - добавляют следователи. Подозреваемый был изобличен и задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Сейчас следователи проводят обыски в квартире парня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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