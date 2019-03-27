«До приезда спасателей они пытались вытащить мальчиков из воды»: Ребенка, провалившегося под лед на Неве, спасли от гибели двое школьников

В Петербурге водолазы продолжают искать в Неве провалившегося под лед 10-летнего школьника. Напомним, трагедия произошла 25 марта, когда он и его друг гуляли по замерзшей реке у дома на проспекте Обуховской обороны. Шаг, другой и лед треснул. Одного из ребят удалось вытащить второго же унесло течением. Но мало кто знает, что за кадром в этой истории остались двое 14-летних школьников, которые до последнего пытались помочь младшим не уйти под воду.

«ЕСЛИ БЫ НЕ ДЕТИ, ТО О МАЛЬЧИКАХ НИКТО БЫ НЕ УЗНАЛ»

- Эта история осталась неизвестной, потому что родители этих детей-героев не хотят огласки, - рассказала «КП-Петербург» подруга семьи школьницы Лидия Парфенова. – Анечка (имена детей изменены – прим.ред.) в тот день гуляла со своим школьным другом Кириллом вдоль набережной. В этот момент они и увидели, что на реке тонут двое мальчиков. Удивительно, но они не испугались и бросились этим детям на помощь.

Аня с Кириллом спустились на тонкий лед и попытались вытащить мальчиков своими силами.

- Взрослых там не было, - делится Лидия. - Когда они пришли на берег, оба мальчика были еще живы. Аня с Кириллом пытались вытащить их из воды, но у них не получалось. Но удержать одного из них на плаву они все же ненадолго смогли. К счастью, сотрудники МЧС приехали быстро и помогли достать ребенка.

Поиски второго школьника продолжаются Фото: vk.com/spb_today

Спасатели сразу же посадили спасенных детей в машину и вызвали их родителей.

- Маме позвонили, сказали, что ваша дочь жива, но спасти удалось не всех, - поясняет Лидия. - Поэтому мама не знала, утонул ли друг Ани. В таких растрепанных чувствах она ехала туда к реке. Сами же дети не испугались. Они молодцы. Если бы они там не гуляли, возможно, дети бы утонули, и о них бы никто не узнал.

Аню с Кириллом родители похвалили, что не остались равнодушными. Но гулять их теперь отпускают с особой осторожностью. Сами же сотрудники МЧС продолжают спасательную операцию.

- Действительно дети пытались помочь мальчика, но сами провалились под лед, - пояснили «КП» в ГК МЧС по Санкт-Петербургу. – Прибывшие спасатели их вытащили из воды и передали родителям. Поиски мальчика, которого унесло течением, продолжаются.

БДИ!

Что делать, если вы провалились под лед

- Оказавшись в воде, постарайтесь не впадать в панику. Широко раскиньте руки по кромкам полыньи, чтобы не погрузиться с головой под воду. Старайтесь без резких движений выбираться на лед, наползая грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги. Выбравшись из пролома, нужно откатиться, а затем ползти в ту сторону, откуда шли до этого.

Ну а если вы сами стали свидетелем того, как под лед провалился человек, то срочно вызывайте МЧС. Самостоятельно помогать стоит только тогда, когда спасающий уверен в своих силах.

Кирилл с Олей тоже провалились в воду во время спасения ребят Фото: vk.com/spb_today

Надо подползти к тонущему, широко раскинув руки и ноги. Это увеличит площадь опоры. К краю полыньи подползать нельзя, иначе лед проломится. Надо бросить пострадавшему связанные ремни или шарфы, любую доску, лыжи - все, что окажется под рукой. При этом действовать нужно быстро и решительно, так как в ледяной воде человек быстро коченеет, а намокшая одежда тянет его вниз.

Если человека удалось вытащить на лед, то удаляться от опасной зоны можно только ползком.

В МЧС напоминают, что несмотря на запрет выхода на лед с 7 марта, горожане ежедневно нарушают правило. А в дни школьных каникул, которые идут сейчас, такие случаи могут только участиться.