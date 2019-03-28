Капитальный ремонт в Петербурге: семь тысяч домов за пять лет

Петербург - один из красивейших городов мира. Главное его достояние, ради которого сюда стремятся туристы со всего света, - это, конечно, архитектура. «Пред этой красотой все суета и дым», - писала Белла Ахмадулина. Но мало только любоваться каменными шедеврами, стоит углубиться в историю. И выяснится, что за этими прекрасными фасадами происходили далеко не рядовые события. Поэтому так важно беречь памятники архитектуры, ведь вместе с ними мы сохраняем и память о людях, которые в них жили и любили, работали и творили.

Исторический центр - это, конечно, не только музеи, театры, рестораны и офисы. На первых этажах - может быть, но выше живут люди. Такие здания попадают в программу капитального ремонта многоквартирных домов. Капремонт не является реставрацией. Тем не менее Фонд - региональный оператор отвечает в том числе и за сохранность объектов культурного наследия и возвращение им первоначального облика, а также занимается восстановлением декоративных элементов фасадов.

71 из 253 фасадов, отремонтированных на средства Фонда в прошлом году, считается объектам культурного наследия. Были и те, что застали Петербург столицей империи.

Адреса исторических зданий, чьи фасады успели отремонтировать в 2018 году, могут стать основой интересного туристического маршрута. Предлагаем совершить эту фотопрогулку вместе.

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