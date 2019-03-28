«Сделал ошейник из ремня и отдал свою куртку, чтобы согреть»: Школьник рассказал, как спас собаку, провалившуюся под лед в Петергофе

«ОНА МОГЛА УМЕРЕТЬ»

13-летний Глеб гулял вместе с мамой в парке Александрия в Петергофе, когда заметил копошение в воде Финского залива. Все взрослые проходили мимо и не обращали внимание. Но школьник с матерью решили проверить – вдруг человек тонет, и бросились на подмогу.

- Там было какое-то шевеление возле берега, где полыньи и растаявший лед, - делится мама Глеба Ксения. - Я говорю: «Глеб, смотри, кто там». Мы подбежали поближе и увидели, что в воде между льдинами застряла собака. Ее тело было наполовину в воде. Такое зрелище было, что аж сердце сжимается. Не знаем, сколько она была в воде. Но было видно, что сил у нее уже не было, вся изнеможенная.

Глеб сразу понял, что собака сама выбраться не сможет, поэтому без раздумий стал спасать животное.

Глеб укутал собаку в свою куртку Фото: Народный приют Старый Петергоф

- Он перескочил через кусты, камни, вышел на лед и начал ее вытаскивать, - делится Ксения. – Там было примерно метро два от берега. Я не разрешила бы ему бежать туда, где опасно. Но хоть там и было совсем неглубоко, сама собака выбраться не могла. Она застряла, шерсть вся намокла.

Сам Глеб в воду заходить не стал. Лед возле пса был крепкий.

- Я не испугался, - признается Глеб. - Просто неравнодушен к тем, кто в беде. Ко всем таким вещам. А тут увидел собаку, захотелось ее спасти. Вода ведь ледяная. Она бы утонула. Одной рукой я взял ее за ошейник, а другой за шею, и стал тянуть. Собака не скулила, вообще не подавала голоса. В этот момент рядом с нами гуляла еще одна семья: Евгения со своей дочкой Полиной. Женщина заметила, как я тащу пса из воды и тоже прибежала помочь. Вместе мы вытащили животное обратно на берег.

Ксения гордиться своим сыном Фото: предоставлено мамой школьника

«ПОТУШИЛ ПОЖАР ВО 2 КЛАССЕ»

Спасенная собака на холоде стала сильно дрожать, поэтому Глеб пожертвовал ей свою одежду.

- Она замерзла, поэтому я снял с себя куртку и набросил на нее, чтобы согреть, - улыбается Глеб. – Снял с себя ремень и прицепил его к ошейнику. Сделал самодельный поводок, чтобы собака не убежала.

Прибежавшая на помощь Евгения предложили Глебу и Ксении отвезти собаку в приют.

- Евгения нашла адрес приюта, я им позвонила, и мы договорились встретиться с их сотрудницей Александрой возле клиники, - делится Ксения. – Евгения отвезла нас на своей машине. Она очень отзывчивая оказалась. Не каждый посадит мокрую собаку к себе в автомобиль. В клинике собаку проверили на чипирование, посмотрели ее общее состояние. После этого Саша забрала питомицу себе.

Глеб любит животных Фото: предоставлено мамой школьника

Сейчас зоозащитники ищут хозяина для спасенной собаки.

- Понятно по ошейнику, что она сторожевая, - поясняет Ксения. – Как она оказалась в парке, мы не знаем, там ведь запрещено гулять с животными. Об этом нам сказали сотрудники Росгвардии, проезжавшие мимо. Они хотели сделать нам замечание. Но мы объяснили, что вытащили пса из воды. Они нас похвалили за это. Сама собака пока у Александры. Ищем ее старого или нового хозяина.

К слову, шестиклассник Глеб уже не в первый раз становится героем.

- Он всегда стремиться кого-то спасать, - смеется мама школьника. – Во втором классе два раза тушил пожар в Волхове в Ленобласти. Там трава загорелась, стала приближаться вплотную к машинам. Он собрал отряд из детей, позвонил в МЧС, а после этого стал с друзьями тушить огонь. Удивительно, что взрослые в этот момент также как и с собакой просто смотрели в окно. А Глеб спас машины!

Сам же Глеб себя героем не считает.

- У меня были мысли стать спасателем, когда вырасту, но пока я еще не определился, - пожимает плечами школьник. – Главное, что меня похвалила мама. Сказала, что я у нее молодец!

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