Средняя зарплата в Петербурге должна быть 100 тысяч рублей

Петербург должен стремиться к тому, чтобы зарплата жителей в среднем была порядка 100 тысяч рублей. Это возможно, если создавать высокотехнологичные производства с высоко оплачиваемыми рабочими местами. Сегодня средняя зарплата по Петербургу составляет порядка 60 тысяч рублей. Об этом врио губернатора Александр Беглов заявил после субботнего объезда Петродворцового района.

Глава города посетил особую экономическую зону в поселке Нойдорф в Стрельне и новую производственную площадку компании «БИОКАД». Это одна из немногих в мире компаний полного цикла создания лекарственных препаратов: от поиска молекулы до массового производства. Препараты предназначены для лечения самых сложных заболеваний, таких как рак, ВИЧ, гепатит, рассеянный склероз. В одном из блоков размещается своя лаборатория. В ней растут белки, которые нельзя получить химическим путем. Для создания субстанции используют клетки млекопитающих – китайского хомячка. Только они дают белок с нужной модификацией, который будет сохранять активность.

В новом корпусе, который осматривал Александр Беглов, к лету будет запущено производство субстанции для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний, таких как, например, рассеянный склероз. При российской потребности в 300 кг субстанции в год, площадка будет вырабатывать до 1,5 тысяч кг субстанций в год. Будет создано 350 рабочих мест. Сегодня на предприятии зарплата сотрудников варьируется от 80 до 120 тысяч рублей. От компании в бюджет города поступает порядка миллиарда рублей налогов. Инвестиции за 7 лет выросли до 23,1 миллиардов рублей.

- Важно, чтобы именно такие производства развивались в городе, - отметил Беглов. - Мы должны стремиться к тому, чтобы у нас средняя зарплата была 100 тысяч рублей. Многие сомневаются, многие говорят, что это сказки какие-то, мечты. Почему мечты? Не вредно мечтать, я считаю. Но и это реально можно достичь за определенное время. Если мы создадим условия, чтобы к нам шли именно такие инвестиции, которые создают высокотехнологичные и высоко оплачиваемые рабочие места, то мы достигнем результата. Наш город интеллектуально продвинутый, у нас есть высокообразованные кадры. В городе сотни предприятий, где хорошая заработная плата. И условия труда совершенно другие. Поэтому мечта - не мечта, но надо двигаться.

Делегация Смольного в этот день также посетила недостроенный стадион «Спартак» в Ломоносове на Михайловской улице, на котором во время ЧМ по футболу в 2018 году тренировалась команда Южной Кореи. Но подрядчик, возводивший стадион, оставил множество недоделок. В частности, из-за не сделанного дренажа, площадка для игры в городки превратилась в небольшое озеро глубиной в 15-20 см. В спортивном комплексе рядом со стадионом врио губернатора поиграл немного в настольный теннис. Потом делегация поехала на встречу с жителями в районную администрацию, но остановилась на пересечении улицы Победы и Александровской в Ломоносове. Александр Беглов отправился посмотреть на состояние дворов в квартале. Там тоже детская площадка оказалась залитой после весеннего таяния снега. По мнению врио губернатора, детские площадки необходимо ставить не на песочном покрытии, а на искусственном, всепогодном. И предусматривать благоустройство дворов с учетом мнения жителей, так как в одних кварталах есть потребности только в детских площадках, в других – нужны смешанные комплексы со спортивным оборудованием. А граждан нужно информировать о предстоящих работах и вешать на парадных объявления: «Тут будут делать благоустройство».