Михаил Боярский: «На съемках мушкетеров я мог выпить за сутки 14 бутылок вина»

Народный артист Михаил Боярский отпразднует в этом году свое 70-летие и всегда его семью считали примером для подражания. Вот только мало кто знает, что знаменитая роль Д`Артаньяна чуть не разрушила его жизнь. Об этом и о многом другом Михаил Сергеевич и его близкие рассказали «Пятому каналу» в документальном фильме «Моя правда. Михаил Боярский. Поединок с собой».

- Трудно поверить, но на съемках «Д’Артаньян и три мушкетера» мало кто был трезвым, - откровенно признался актер. - Особенно когда мы пели песню «Констанция». Если вы внимательно посмотрите, там нет Вени Смехова, вместо него дублер со шляпой на носу. Валя Смирнитский мертвецки пьян, как и Игорь Старыгин. Я исполнял песню, поэтому что выпил немного.

Съемки знаменитой картины проходили во Львове и в Одессе. Актеры жили далеко от своих семей в гостиницах, одолеваемые фанатками, и каждый вечер заканчивался бурным застольем. Тогда суточная норма для Боярского составляла 4 бутылки вина, а его личный рекорд - 14 бутылок. Невероятно, но при этом почти все трюки артист исполнял сам. После съемок на актера обрушилась всенародная слава. Но это не все с чем, приходилось мириться жене Михаила актрисе Ларисе Луппиан. Пагубная привычка не исчезла, а ведь тогда у пары только родился первенец Сергей.

Сейчас главное в жизни народного артиста - это семья.

- Когда он пил где-то, это было не так страшно, но когда он приходил домой и приводил друзей, это было ужасно, - вспоминает Луппиан.

В 1979 году случилась страшная авария, артист ехал на съемки фильма Светланы Дружининой «Сватовство гусара».

- Ехали на площадку, и на Киевском шоссе наша машина лоб в лоб столкнулась с другой. Я спал, очнулся уже в реанимации, - вспоминает Михаил Сергеевич. - Перелом позвоночника, месяц лежал на доске на вытяжке. Меня тогда похоронили, сообщили в прессе, что я умер.

Хирурги собирали его буквально по частям, но даже после этого пагубная привычка не прошла. Когда Боярский отправился на очередные съемки в Москву, Луппиан приняла решение подать на развод. Все решил случай. Прямо на съемочной площадке у Боярского случился приступ панкреатита, он снова попал в реанимацию. Лариса молилась у его кровати день и ночь, из больницы Боярский вышел уже другим человеком.

- После этого Миша сильно изменился. Осознал ценность семьи, бросил пить, потом у них родилась дочь Лиза, - вспоминает друг Боярского актер Сергея Мигицко.

Вскоре начались 90-е, время, когда работы не было вообще. Как-то Михаилу Сергеевичу предложили рекламировать таблетки для потенции, на гонорар можно было купить новую машину, но артист отказался. Ждал своей роли. И дождался, в 1992 году начались съемки картины «Мушкетеры двадцать лет спустя». Но и тут не обошлось без несчастных случаев. В самом начале съемок Боярский упал с лошади и сломал руку, поэтому в кадре он всегда в перчатке. Фильм не стал столь успешным, при бюджете 5 млн. долларов, в прокате окупился лишь наполовину. А Боярский еще долго чувствовал себя заложником одного образа, поэтому не поддерживал своих детей в их стремлении стать артистами.

Дочь Боярского пошла по стопам отца и стала актрисой.Фото: Тимур ХАНОВ

Старший сын Сергей уже в 4 года дебютировал в кино, а в 16 основал свою музыкальную группу и даже записал клип. Но в 18 лет Боярский-младший женился на своей однокласснице, у пары сразу родилась дочь, и Сергей забросил увлечения музыкой. Какое-то время он руководил региональным телеканалом, а сейчас является депутатом Госдумы. А вот дочь Михаила Боярского Лиза не видела себя никем, кроме актрисы.

- Лиза больше похожа на отца, она более темпераментная и яркая, а Сергей больше похож на меня - спокойный и рассудительный, - признается Лариса Луппиан.

После окончания курса Льва Додина в театральном институте Елизавете пришлось долго доказывать, что она и сама чего-то стоит. Сегодня фильмография актрисы насчитывает более 50 фильмов, у нее много наград, Боярская замужем и уже подарила родителям двоих внуков.

- Из папы, как из дедушки, можно вить веревки, он души не чает в Андрее (старший сын Лизы и ее мужа актера Максима Матвеева – прим. Авт.). Он может придумывать ему сказки, гулять, играть, проводить с ним огромное количество времени и не уставать при этом, - улыбается Елизавета.

Сейчас самое главное в жизни народного артиста – семья. В браке с Ларисой Луппиан Боярский прожил 42 года. Пара нянчит уже четверых внуков и радуется каждому дню.