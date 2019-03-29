Гадюки и ужи: В Петербурге и Ленобласти начался змеиный сезон

В Петербург пришла весна, природа начала пробуждаться от зимней спячки, а вместе с ней клещи и змеи. И вот уже появились первые жертвы. В среду, 27 марта, петербуржец выгуливал своего пса в Юнтоловском заказнике Приморского района. Собака бегала, резвилась и вдруг, спокойствие лесопарка нарушил визг. Пес, поджав лапу, поковылял к хозяину. Хвостатого укусила змея, вероятнее всего гадюка. Взяв в охапку животное, петербуржец прибежал в ветеринарную клинику. Животному оказали врачебную помощь, и его жизни ничего не угрожает.

Собаку укусила змея в Юнтоловском заповеднике. Но с хвостатым все в порядкеФото: СОЦСЕТИ

Казалось бы, только недавно стояли холода, а уже повылезали змеи. Как пояснил «Комсомольской правде - Петербург» зоолог Дома ручных животных «Экзоменю» Александр, это вполне себе норма. Впервые же теплые весенние дни животные в Петербурге и Ленобласти начинают выходить из спячки, и змеи не исключение.

- В основном в Петербурге и Ленинградской области водятся гадюки и ужи. У ужей обычно бывают желтые "ушки". Гадюку и по глазам можно отличить, и по форме, у нее мордочка более острая, чем у ужа. По пятнышкам на теле, конечно, сложно. Потому что пятна бывают и у тех и у тех, - пояснил зоолог.

При этом специалист обнадежил, что местные гадюки хоть и ядовиты, но не сильно токсичны. Если змея не укусит за голову или у человека нет никаких аллергических реакций, то ничего страшного не случится. Но что же делать при укусе змеи?

Чаще всего ужи отличаются от гадюк желтыми "ушками"Фото: Олег РУКАВИЦЫН

- В первую очередь надо выпить какую-нибудь таблетку от аллергии, типа «Супрастин». И позвонить в скорую помощь и сообщить об укусе. Врачи уже смогут разобраться с этой проблемой, - успокоил зоолог.

К сожалению, для людей, которые боятся змей, в Петербурге и Ленобласти их можно встретить практически где угодно: в лесах, заповедниках, парках, болотах и открытых полянах. Как правило, они водятся в укромных местах: зарослях травы, корнях деревьев, трещинах и расщелинах.

- Мы привыкли, что если змеи кусаются, то значит они плохие. Но это же не так. Самостоятельно змея не нападет, это не в ее интересах. Она боится вас не меньше, чем вы ее, - отметил Александр.

Гадюка не будет нападать первая, если ее не трогатьФото: СОЦСЕТИ

Если гуляя по лесу, вы все же встретили змею, то не нужно подходить, пытаться тревожить ее, отпугивать палкой или наступать. В таком случае животное будет пытаться обороняться. Как правило, при контакте со змеей, делает ошибку сам человек. Если попробовать неправильно взять ее в руки, то можно получить укус. Лучше просто пройти мимо: человек своей дорогой, змея своей.

- Надо аккуратно ходить, смотреть под ноги. Если выходим на какую-то траву, лучше надеть резиновые сапоги до колена. Выше она вряд ли подпрыгнет. Их она не прокусит. А штаны прокусит, - посоветовал эксперт. - Обычно змея начинает сначала какие-то звуки издавать, трещать хвостом, шипеть. Это предупреждение.

Отправляясь в лес на прогулку или по грибы и ягоды, берите с собой палку. Ей можно раздвигать траву, проверять местность, постукивать по земле и корням. Змеи почувствуют вибрацию, испугаются и уползут.