«Раздули из мухи слона»: Студент из Ленобласти рассказал про свои угрозы устроить теракт в колледже

16-летнего студента Антона Сумина (имя изменено, – прим.Ред.) в Волховском колледже встречали полицейские и сотрудники ФСБ. Интерес силовиков парень вызвал своим сообщением о готовящемся теракте. Парень в соцсетях рассказал, что готовится устроить бойню во время учебы. На фоне последних атак на колледжи, оперативники решили сразу же взять предполагаемого экстремиста в оборот.

И не случайно. Студент активно увлекается нацизмом. В интересах у Антона – запрещенная книга Гитлера, фашистская Германия и все, что с ней связанно. На своей страницы студент постил видео про Третий рейх и искал друзей с такими же взглядами, среди них есть и националисты с Украины. Местом своей работы Сумин указал – «фольксштурм».

Свое же заявление Антон сделал сразу же после теракта в Новой Зеландии.Парень написал о бойне своей подруге. Та испугалась и сообщила об этом преподавателям. А учителя уже в свою очередь передали опасное сообщение силовикам.

Студента проверила полицияФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Я так понимаю, что он людей не любит, - рассказывала «КП-Петербург» завуч Волховского колледжа транспортного строительства Антонина Шустович. - Ребята сказали, что он рассылает всем сообщения, что людей ненавидит. Пишет им про Новую Зеландию, что ему "нравится". В общем, что там нашелся человек, который расстрелял людей.

Антона проверяли. К счастью, никакого оружия у него не оказалось. Поэтому задерживать его не стали. И сейчас студент решил объясниться.

- Я никакой теракт не совершал, - объяснил Антон «КП-Петербург». – Меня никто к нему не подталкивал, нет у меня никаких кураторов. Это просто был вброс с моей стороны. Просто так это написал. А девушка, которая рассказала о переписке, раздула из мухи слона.

Силовики уточняют, что ко всем таким сообщения подходят тщательно. И ко всем радикальным подросткам присматриваются заранее.