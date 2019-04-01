2019-04-01T22:00:58+03:00
Звезды

Режиссер фильма «Ложь Матильды» подал в суд на Алексея Учителя

Руслан Алиев требует с режиссера три миллиона рублей за оскорбительный комментарий
Лилия КОЗЛОВА
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Алиев считает оскорбительными выражения режиссера Учителя в его адресАлиев считает оскорбительными выражения режиссера Учителя в его адресФото: Александр ГЛУЗ
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Автор картины «Ложь Матильды» Руслан Алиев подал в суд на известного режиссера Алексея Учителя. Деятель искусства решил потребовать со своего коллеги деньги за причиненный моральный вред. При этом в данном деле фигурирует статья «Комсомольской правды – Петербург» от 17 июля 2017 года. Якобы, в материале издания фигурировал оскорбительный комментарий от Учителя, за который Алиев хочет получить с режиссера три миллиона рублей.

- Алиев снял фильм «Ложь Матильды» в качестве ответа на картину Учителя «Матильда», - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Как оказалось, Руслана Алиева оскорбила цитата, напечатанная в «КП», которая была произнесена Алексеем Учителем. А именно: «Маразм продолжается, есть идиоты, пусть они снимают». Эта фраза относится к самому автору «Ложь Матильды» и его команде.

Октябрьский районный суд Петербурга принял к производству и назначил судебное заседание по иску Руслана Алиева к Алексею Учителю о взыскании морального вреда. Когда именно будет суд, уточнений нет.

Напомним, что в октябре 2017 года вышел фильм «Матильда» Алексея Учителя. Лента рассказывает историю отношений будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Далеко не все приняли этот фильм с восторгом. Против картины высказалась депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская. Позже Алиев снял документальный фильм «Ложь Матильды», чтобы «развенчать мифы» вокруг личности Николая II.

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Фильм о романе царя Николая Второго с балериной Матильдой Кшесинской еще не успел выйти на экраны, а скандалы вокруг него продолжаются. Противники фильма считают, что его режиссер Алексей Учитель извратил житие последнего российского императора, канонизированного церковью.(продолжение)

ИСТОЧНИК KP.RU

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