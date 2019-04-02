"У сотрудницы лопнула банка в руках": В НИИ биологии в Пушкине опровергли взрыв

В Пушкине во Всероссийском НИИ микробиологии - взрыв! Такое сообщение от горожан поступило в МЧС. К месту происшествия сразу же стянулись силовики, "скорая помощь" и спасатели. И другого взрыва, который произошел почти одновременно с сообщением о ЧП в Пушкине - в Военно-космической академии имени Можайского разорвалась мина. По предварительным данным, там пострадали от двух до четырех человек. Из-за этого по городу сразу же пошли слухи о серии терактов. Ведь все это происходило на фоне новостей о годовщине теракта в метро Петербурга (трагедия произошла 3 апреля - прим.ред.).

- Слушайте, у нас не было никакого взрыва, - объяснил "КП-Петербург" замдиректора НИИ Александр Калабанов. - У нашей сотрудницы в руках лопнула банка. Она порезала руки. Сейчас ее забрали медики. Ничего серьезного. Кто сообщил о взрыве, мы не знаем. Сами удивились. У меня вон под окнами машина МЧС стоит. Они тоже приехали и говорят: "Где у вас взрыв?". А у нас его не было. Можете приехать и сами поискать.

Как оказалось, треснувшая банка поранила руки девушки. Сейчас МЧС выясняет, кто сообщил о взрыве.