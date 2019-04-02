Взрыв в Военно-космической академии имени Можайского произошел при транспортировке боеприпаса
Серьезный инцидент произошел днем 2 апреля в петербургской Военно-космической академии имени Можайского. Около двух часов дня в здании, расположенном на улице Красного Курсанта произошел взрыв. В течении нескольких минут к военному ВУЗу слетелись все экстренные службы города.
В Петербурге взорвалась мина, есть пострадавшие.
- Взрыв произошел в самом здании академии, в отделе кадров, - сообщила корреспонденту КП-Петербург» сотрудница ВКА имени Можайского Марина Ковальская.
Видео с места взрыва в Санкт-Петербурге.
По предварительной информации, ЧП могло произойти при переноске боеприпаса, обнаруженного в одном из помещений академии. В результате взрыва один из офицеров получил серьезные травмы, еще трое ранены легко.
Взрыв в Петербурге: прямая трансляция с места ЧП.Около Военно-космической академии в Петербурге взорвалась мина, есть пострадавшие
Из-за детонации обрушился и один из лестничных пролетов. В результате заблокированными на верхних этажах оказались десятки курсантов. Из снимали на землю с помощью пожарной лестницы.
В настоящее время из здания выводят людей, на месте работают сотрудники МЧС, ФСБ и Главного военного следственного управления ракетных войск стратегического назначения.
Отметим, что в Военно-космической академии учится много иностранцев - ВУЗ имеет хорошую репутацию и готовит специалистов высокого класса.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Взрыв в Военно-космической академии им. Можайского»