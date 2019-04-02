Клиническая больница №122 имени Л.Г.Соколова ФМБА России

Главный врач: Яков Александрович Накатис, главный специалист-оториноларинголог Федерального медико-биологического агентства России, заведующий кафедрой оториноларингологии медицинского факультета СПбГУ, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России.

«Медицина, это ремесло, доведенное до совершенства», - такого мнения придерживается доктор.

КЛИНИКА

История больницы началась в 1973 году, когда была создана Медико-санитарная часть №122 – там помогали людям, занятым в атомной промышленности.

Сегодня Клиническая больница № 122 - одно из крупнейших многопрофильных медицинских учреждений Санкт-Петербурга. В его состав входят стационар (клиническая больница) на 560 коек, Центральная поликлиника, способная принять полторы тысячи человек в день, пять промышленных поликлиник, а также 19 фельдшерских и врачебных здравпунктов на крупных предприятиях, и даже региональное бюро судебно-медицинской экспертизы. Стационар и диагностические службы работают круглосуточно.

- Мы – лидеры в стране по лечению рака предстательной железы. В клинике используется уникальная технология, обеспечивающая 96% выздоровления, - рассказывают о своих достижениях специалисты больницы. - Мы первыми в городе открыли лабораторию медицины сна. Первыми, еще в 1998-м, приобрели рентгеновский денситометр, позволяющий определить уровень содержания кальция в костях. И сразу получили 70% рынка Петербурга! Мы расширили эндоскопическое отделение. Все его сотрудники прошли стажировку в Японии. Эту философию диагностики - лучшее оборудование плюс лучшие специалисты - мы ставим во главу угла. И это, если хотите, еще одно из тех самых ключевых звеньев, обеспечивающих наш успех. То, что раньше было исключительно диагностической манипуляцией, сегодня стало стандартом совмещения диагностической и лечебной процедур, и пациенту иногда трудно отличить, где заканчивается исследование и начинается хирургическое лечение.

Врачи-хирурги больницы владеют как агрессивными, так и малоинвазивными методиками, а в терапевтическом лечении доктора придерживаются принципа «помогать пациентам быстро, малоинвазивно, эффективно».

На базе больницы работают кафедры всех медицинских вузов города. В последние годы среднее количество пролеченных в стационаре пациентов составляет более 24 тысяч человек в год.

КОМАНДА

Кадры в клинику подбираются по принципу «трех П» – порядочность, преемственность, профессионализм.

- Во-первых, наша клиника – база разных медицинских вузов: нужно присматриваться к молодёжи. Во-вторых, мы – сторонники передачи живого опыта: по книгам, фильмам, муляжам в медицине не научить. Поколения с разницей в 5–7 лет по возрасту и стажу должны стоять друг другу «в затылок», - поясняют в Клинической больнице №122. - Кроме того, мы приветствуем династии, семейные пары, работающие здесь целыми фамилиями. Но, конечно, приглашаем и талантливых специалистов «со стороны».

Сотрудники клиники не раз ездили обучаться за границу и теперь передают свой опыт и знания другим специалистам. В больнице регулярно проводятся мастер-классы с видеотрансляцией в специальный зал, где за «живой хирургией» могут следить все желающие доктора. Операции можно посмотреть и онлайн – в интернете.

В Клинической больнице №122 работают более двух тысяч человек, в том числе 600 врачей и 700 медсестер. Здесь трудятся 36 докторов и более 120 кандидатов медицинских наук. Работает школа последипломного обучения сестер. Но самое главное, сюда приходит прекрасная, неравнодушная молодежь – с удовольствием дежурит даже бесплатно, лишь бы поучиться у мастеров!

- Мы освоили важнейший организационный принцип - умение работать в команде, ориентированной на результат, - добавляют доктора. - Каждый знает свой маневр, никто ответственность на другого не перекладывает. Если кто-то вовремя тебе не помог - сделай сам, не подводи коллектив.

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ

Клиническая больница №122 - одна из немногих клиник в Петербурге, получивших специальное бюджетное финансирование по девятнадцати направлениям высокотехнологичной медицинской помощи. Сумма - почти 800 миллионов рублей, а это 2580 квот!

- К нам едут пациенты почти со всех регионов страны! Каждый год у нас оперируются и получают слуховые импланты более 150 слабослышащих и глухих детей. Именно качество лечения позволяет нам лидировать и в рамках добровольного медицинского страхования, - с гордостью говорят в больнице.

На президентский грант Клиническая больница №122 построила современный уникальный комплекс на Валдае. Там есть все для экстренной помощи пострадавшим на трассе Москва - Петербург: компьютерный и МРТ-томографы, операционные, реанимобиль, вертолетная площадка... Сотрудники работают вахтовым методом, живут в специально приобретенных квартирах. Филиал клиники бесплатно обслуживает и все местное население.

КОНТАКТЫ

Адрес: Санкт-Петербург, проспект Культуры, 4.

Телефон: 8 (812) 558-05-08.

Сайт: www.med122.com