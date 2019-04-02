«Был сапером во время двух войн»: Сын пострадавшего при взрыве в военной академии подполковника рассказал про боевое прошлое отца

Взрыв в Военно-космической академии имени Можайского в Петербурге произошел днем 2 апреля. В здании нашли неизвестное взрывное устройство. На место сразу же была вызвана собственная группа разминирования, которую, предварительно, возглавлял подполковник Рифат Закиров. Когда офицеры приблизились к боеприпасу, произошел взрыв.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/700790" frameborder="0"></iframe> Первые минуты после взрыва в академии Можайского в Санкт-Петербурге.Артем КИЛЬКИН

- Я звонил отцу, он не берет трубку, - рассказал «КП-Петербург» сын Рифата Закирова Тимур. - Одни говорят, что его видели после взрыва. Другие, что отца, возможно, увезли на «скорой». Я слышал, что был взрыв. А что сдетонировало, не знаю. Он начальник инженерной службы в академии. Но я не слышал, чтобы он работал со взрывчаткой. Хотя раньше, конечно, ему доводилось. И не раз.

Подполковник прошел две чеченские кампанииФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Как стало известно КП-Петербург, Рифат Закировал окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище. Был командиром во время двух чеченских кампаний. Занимался как раз разминированием.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/700787" frameborder="0"></iframe> Видео с места взрыва в Санкт-Петербурге.

- Он даже во время войны ни разу не получал ранений, - вздыхают близкие Закирова. - У него саперное образование, и он умеет обращаться с взрывчаткой. Он специалист в этом. Получил него несколько наград. Одна из них - «За разминирование».