2019-04-02T17:38:08+03:00
Происшествия

«Был сапером во время двух войн»: Сын пострадавшего при взрыве в военной академии подполковника рассказал про боевое прошлое отца

Офицер Рифат Закиров прошел две Чеченские компании и был награжден медалью «За разминирование»
Роман ЛЯЛИН
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Офицер был дважды награжден за разминированиеОфицер был дважды награжден за разминированиеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Взрыв в Военно-космической академии имени Можайского в Петербурге произошел днем 2 апреля. В здании нашли неизвестное взрывное устройство. На место сразу же была вызвана собственная группа разминирования, которую, предварительно, возглавлял подполковник Рифат Закиров. Когда офицеры приблизились к боеприпасу, произошел взрыв.

Первые минуты после взрыва в академии Можайского в Санкт-Петербурге.Артем КИЛЬКИН

- Я звонил отцу, он не берет трубку, - рассказал «КП-Петербург» сын Рифата Закирова Тимур. - Одни говорят, что его видели после взрыва. Другие, что отца, возможно, увезли на «скорой». Я слышал, что был взрыв. А что сдетонировало, не знаю. Он начальник инженерной службы в академии. Но я не слышал, чтобы он работал со взрывчаткой. Хотя раньше, конечно, ему доводилось. И не раз.

Подполковник прошел две чеченские кампании Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Подполковник прошел две чеченские кампанииФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Как стало известно КП-Петербург, Рифат Закировал окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище. Был командиром во время двух чеченских кампаний. Занимался как раз разминированием.

Видео с места взрыва в Санкт-Петербурге.

- Он даже во время войны ни разу не получал ранений, - вздыхают близкие Закирова. - У него саперное образование, и он умеет обращаться с взрывчаткой. Он специалист в этом. Получил него несколько наград. Одна из них - «За разминирование».

ИСТОЧНИК KP.RU

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