«У нее до сих пор остались осколки в теле»: Как живет и о чем мечтает красавица, потерявшая лицо во время взрыва в метро

Для 26-летней Эвелины теракт в метро Петербурга обернулся настоящим ужасом. Красавица выжила, но в буквальном смысле потеряла свое лицо во время взрыва. Девушка сидела напротив смертника и поэтому большая часть удара пришлась именно на нее. Тогда казалось, что Эвелина уже не сможет вернуться к своей обычной жизни.

"ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ УШЕЛ ОТ ЭВЫ"

В больницах девушка провела два года. За это время она перенесла 10 (!) операций. И сейчас накануне годовщины теракта, мама Эвелины рассказала, как дочка пережила трагедию, удалось ли ей восстановит лицо и о чем мечтает жертва теракта.

Теракт Взрыв в метро Санкт-Петербург Станция технологический университет.Больше видео http://1stvc.net/

- Месяц назад дочке сделали операцию по восстановлению носа, - делится мама Эвелины Ирина. - Дыхание через ноздрю до конца так и не восстановлено. Лицо уже зажило. До прежнего состояния еще далеко. Нужны пластические операции – восстанавливать нос: каркас нужно делать, хрящи. Она очень устала. У нее операции в последнее время были каждые три месяца. До сих пор остались осколки: три в стопе и три на руке. Но двигается она, слава богу, хорошо.

Эва перенесла 10 операцийФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Домой из больницы Эвелина вернулась буквально две недели назад.

- Сейчас дочка восстанавливается, - поясняет мать девушки. - Продолжает образование. Эвелина поступила на второе высшее образование в Высшую школу экономики менеджером по персоналу. Ездит два раза в неделю вечером. Свое время посвящает учебе. Общается с друзьями, ходит в кино, театры, на выставки. Молодой человек у нее пока не появился. Раньше был, но я не влезаю в это. Мы о нем не говорим…

МЕЧТАЕТ ОТДОХНУТЬ НА МОРЕ

Сейчас Эвелина мечтает, чтобы все операции были уже позади.

- Она ждет, когда сможет спокойно отдохнуть, - вздыхает Ирина. - Потому что два года никакого отдыха у нее не было: летать ей нельзя было, солнце - тоже. Поэтому ее мечта - поехать на море. Хочет, чтобы все это закончилось, ищет работу по специальности. Конечно, она планирует заводить семью. Но пока на первом месте - образование.

Эву выписали из больницы три недели назадФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Саму трагедию Эвелина помнит смутно и предпочитает о ней не говорить.

- Когда это все произошло, мне позвонил мужчина, который помогал дочке выйти из метро, - вспоминает Ирина. - Эвелина пришла в сознание, он ей дал трубку, и она сказала мне: «Мама не переживай, со мной все в порядке. А потом потеряла сознание. Она не падала духом. Мы старались ее поддерживать. Но ей было тяжело и больно, когда она увидела себя в зеркало. Она пролила немало слез.

НАМ ЗВОНИЛИ ХИРУРГИ СО ВСЕЙ РОССИИ

К слову, в тот роковой день Эвелина ехала устраиваться на работу.

- Она ехала на собеседование менеджером по персоналу, - вздыхает мать девушки. - Для нее это был сильный шок. Но больше всего она испугалась не самого взрыва, а слова врачей, когда очнулась. Они сказали: Нужна операция. Но самое главное, что она выжила. Все операции нас проводят бесплатно за счет государства. Нам помогали совершенно незнакомые люди. Мы очень благодарны всем. Потому что очень сложно одному такое преодолеть.

Эва поступила на второе высшееФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Узнав о случившемся родственникам Эвы звонили сочувствующие со всей России.

- Нам пластические хирурги звонили, предлагали бесплатно свои услуги, - поясняет Ирина. -Люди приходили в больницу, несли подарки, вещи, продукты, украшения, картины, писали письма, открытки. Женщина одна принесла крестик, потом я Эвелине его надела. Была женщина Людмила, которая шила игрушки, чтобы собрать деньги на лечение своего сына. Ребенок выздоровел. И часть игрушек у нее осталась, она отдала их нам, чтобы мы раздали. Мы хотели бы сказать "спасибо" всем.

Сейчас Ирина создала свою ассоциацию оказания помощи пострадавшим от терактов и чрезвычайных ситуаций "Надо жить". Чтобы уже самим помогать тем, кто нуждается в этом.

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