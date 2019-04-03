Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий имени Раухфуса

Главный врач: Вячеслав Юрьевич Детков, доктор медицинских наук, заслуженный врач России, автор более 40 научных работ.

О КЛИНИКЕ

«Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий им. К. А. Раухфуса» - старейшее детское медицинское учреждение России. Здесь помогают маленьким пациентам с 1869 года, и именно здесь формировалась российская педиатрия. Доктора Центра отлично умеют справляться с самыми сложными детскими болезнями.

- Мы работаем на оборудовании, предназначенном специально для детей. Разрабатываем и проводим процедуры, которые подходят растущему организму. Используем щадящие методы операционных вмешательств. Мы заботимся не только о сегодняшнем, но и будущем здоровье ребенка, - говорят специалисты.

Сегодня Детский клинический центр им. К.А. Раухфуса – это новое по идеологии и оснащению многопрофильное детское медицинское учреждение.

Центр имеет девять отделений хирургического и терапевтического профилей. В стационаре – девять операционных, оснащенных эндовидеохирургическими комплексами. Отделение анестезиологии и реанимации оборудовано современной аппаратурой. Функционируют компьютерный и магнитно-резонансный томографы. Новейшее оборудование используется в лаборатории и других подразделениях Центра.

Врачи, медсестры и сотрудники больницы ориентированы на понимание и поддержание физических, эмоциональных и социальных потребностей каждого ребенка, пока он находится в больнице. Не забывают здесь и про родителей, уделяя достаточно времени информационной работе и обучению мам и пап. Доктора рассказывают взрослым об особенностях заболеваний, профилактике детского травматизма и постоперационном уходе.

- Мы хотим быть уверены, что родители смогут правильно ухаживать за ребенком после возвращения домой, а родные стены помогут ему выздороветь еще быстрее, - добавляют врачи.

В одном из структурных подразделений больницы - Консультативно-диагностическом центре, пациенты могут получить весь комплекс лечебно-диагностической помощи, а также пройти профосмотр в течение одного дня. Доктора принимают пациентов как бесплатно, по полису ОМС, так и на платной основе.

Ну а своей главной целью доктора больницы считают здоровье своих юных пациентов.

- Здоровье ребенка завтра зависит от того, насколько хорошо сделана работа сегодня. Мы верим, что качественная медицина – это сплав сострадания, опыта и удивительных научных открытий, а современное оборудование, лекарства и знания перевесят болезни и боль. Поэтому ежедневно мы переосмысливаем то, что уже сделано в педиатрии, и двигаемся вперед. День за днем, шаг за шагом, 24 часа, 365 дней в году… и на день больше в високосный год!

КОМАНДА КЛИНИКИ

В Детском клиническом центре им. К.А. Раухфуса работает более восьмисот человек. Врачи, медсестры и профильные специалисты знают тонкости детского организма и особенности протекания заболеваний у маленьких пациентов. Они – эксперты в лечении детей.

Медицинский персонал Центра регулярно проходит курсы повышения квалификации и усовершенствования. Также на базе больницы постоянно проводятся научно-практические медицинские конференции. На базе стационара работают главные внештатные специалисты Комитета по здравоохранению: главный детский оториноларинголог-сурдолог С.И.Алексеенко, главный детский анестезиолог-реаниматолог В.В.Копылов.

Центр работает в тесном контакте с ведущими лечебными заведениями не только Санкт-Петербурга, но и других городов России. Сотрудничает с кафедрами СЗМГУ им. И.И. Мечникова, Государственной педиатрической медицинской академией, ВМА им. С.М. Кирова, а значит, может привлекать к лечебно-диагностическому процессу профессорский состав и научных сотрудников этих учреждений. При лечении пациентов с редкими и тяжелыми заболеваниями это особенно важно.

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ

ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса является единственным многопрофильным стационаром в историческом центре города, оказывающим ежедневную круглосуточную экстренную медицинскую помощь маленьким жителям не только Санкт-Петербурга, но и остальных городов России, а также гражданам ближнего и дальнего зарубежья.

Специализированные отделения предлагают широкие возможности проведения сложных комбинированных экстренных оперативных вмешательств с участием бригады хирургов, нейрохирургов, офтальмологов, челюстно-лицевых хирургов, оториноларингологов, травматологов.

КОНТАКТЫ

Адрес: Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 8.

Телефоны: 8(812) 506-06-06

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