Дарья Игоревна Горохова: сеть клиник семейной стоматологии «МедГарант»

Дарья Игоревна – терапевт-микроскопист: эксперт в области лечения корневых каналов (эндодонтии) и техники прямой реставрации, в клинике «МедГарант» она работает с самыми сложными случаями.

Главный показатель профессионализма врача – это здоровье его пациентов. Доктор Горохова бескомпромиссна в вопросах качества своей работы. Но не менее важно для нее и психологическое состояние тех, кто приходит на прием: Дарья Игоревна делает все, чтобы пациенты чувствовали себя комфортно, спокойно и уверенно.

—Когда человек, придя в кабинет с огромным страхом в глазах и «дрожью в ногах», в итоге засыпает в кресле и уходит с улыбкой на лице, я понимаю, что работаю не зря... Нужно стремиться, чтобы все походы к стоматологу заканчивались именно так! — уверена доктор.

Доктор Горохова - победитель первого клинического чемпионата «Профессиональное отбеливание зубов», член «Общества по изучению цвета в стоматологии» (Society for Color and Appearance in Dentistry), лауреат всероссийского конкурса «Лучший клинический случай по реминерализующей терапии». Дарья Игоревна проходила обучение в Женеве на базе Швейцарской стоматологической академии, повышала квалификацию в Германии на курсе «Прямое восстановление зубов с помощью композитного материала» и продолжает учиться, постоянно совершенствуя свое мастерство. Кроме того, она и сама лектор - учебного центра Северная Каролина: обучает врачей технике прямой реставрации зубов.

Говорят, в любом деле важно не только мастерство, но и талант. В случае доктора клиники «МедГарант» оба фактора работают в тандеме. Дарья Игоревна переживает за каждого пациента: какой бы сложной ни была ситуация – она всегда будет до последнего сражаться за его здоровье и улыбку. Закономерный результат такого подхода – гордость и уважение коллег и десятки благодарных отзывов от пациентов.

ПЯТЬ ВОПРОСОВ ДОКТОРУ

—Почему вы решили стать врачом?

—В детстве каждый из нас мечтает о разных профессиях, но приходит время, когда необходимо сделать осознанный выбор дела, с которым ты будешь идти по жизни, которое должно приносить удовольствие, интерес и радость. «Счастливые часов не наблюдают» - это про меня. Хотя врачей в моей семье не было, когда я решила пойти в медицину, родители меня поддержали.

—Насколько актуальна ваша специализация для жителей Петербурга?

—Актуальна на все сто. К сожалению, не только в Петербурге, но и во всей стране очень мало внимания уделяется профилактике, поэтому мы сталкиваемся с серьезными проблемами с зубами даже у молодых пациентов. Хоть современные технологии и материалы позволяют восстановить зуб даже в случае масштабного разрушения, я делаю максимум для того, чтобы пациент как можно реже обращался ко мне за лечением. Провожу просветительскую работу и разъясняю, что регулярные осмотры и несложные процедуры - как дома, так и в кабинете стоматолога — это гарантия здоровья зубов и организма в целом. Ведь все взаимосвязано.

—Какие симптомы говорят, что пора посетить стоматолога?

—Стоматолога стоит посещать как минимум каждые полгода. Даже если все отлично, нет жалоб на боли – необходимо проводить профилактическую гигиену полости рта, которая поможет сохранить здоровье зубов на долгие годы. Ведь красивые зубы — это залог успеха и уверенности человека, улыбка всегда располагает к себе.

—Какие последние открытия в стоматологии вы считаете самыми полезными?

—Современные материалы и методики позволяют как успешно устранять небольшие дефекты, так и восстанавливать даже сильно разрушенные зубы.

Лично я не представляю своего приема без операционного микроскопа. Безусловно, он позволяет увидеть больше и не упустить важные детали, едва ли заметные для невооруженного глаза, так как увеличивает более чем в 30 раз. Применение микроскопа дает возможность врачу провести лечение бережно, малоинвазивно - работая бором только в пределах пораженных тканей - и максимально качественно.

—Быть петербургским доктором — что это значит для вас?

—Петербург — это уже «диагноз» в хорошем смысле. Я родилась в Петербурге и всю жизнь здесь живу. Про наш город обычно говорят «пасмурно и небольшой дождь», однако Петербург — особенный город, спасибо ему за атмосферу, за эмоции, с ним всегда хорошо.

