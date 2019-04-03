В день второй годовщины теракта в метро Петербурга в суде начали допрос потерпевших

В траурный для Петербурга день, 3 апреля, пока весь город был на панихиде в Свято-Троицком соборе по пятнадцати погибшим в теракте и на возложении цветов у вестибюля станции «Технологический институт», в Ленинградском военном окружном суде шло третье заседание процесса над предполагаемыми террористами.

«МЫ НЕ ВИНОВАТЫ»

Заседание, как и вчера, вели сразу трое судей. С одной – маленькая белокурая прокурор, с другой – одиннадцать выходцев из Средней Азии, сидящих в «клетке», десяток адвокатов и полицейская овчарка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/700719" frameborder="0"></iframe> В Петербурге начали судить 11 предполагаемых пособников смертника, взорвавшего бомбу в метро.Олег ЗОЛОТО

Судья Московского военного окружного суда Андрей Морозов зачитал заявления потерпевших, которые попросили вести процесс без их присутствия. В их числе – молодая Эвелина Антонова, которую взрыв оставил без лица. Не участвовать в процессе решили и несколько потерпевших, которые присутствовали в зале суда еще вчера.

Из изменений – первый принятый судом гражданский иск, от потерпевшей Елены Михайловой на один миллион рублей. Он же стал третьим заявленным: пока свои претензии в рублевом эквиваленте предъявляют еще один потерпевший (на три миллиона рублей) и метро (взрыв нанес подземке ущерб в 108 миллионов рублей).

Заседать продолжат завтраФото: Олег ЗОЛОТО

– Мы против приобщения! – заявили братья Азимовы, которых поддержали соседи по «клетке». – Иск нам предъявляют, а мы ведь не виноваты.

При этом, несмотря на протесты прокурора, суд разрешил обвиняемым созваниваться с родными по телефону.

«ПРОСТО ПОДПИСЬ ПОСТАВИЛИ»

Потерпевшие не пришли на заседание из-за панихиды, поэтому обвинение начало с доказательств. В их числе – протокол осмотра того, что осталось от самодельной бомбы, и заключение специалиста о том, что в ней было около трех кило взрывчатки. Это и протоколы осмотров платформы станции, вагона (он как вещдок до сих пор хранится в депо) и тоннеля, в котором нашли «фрагменты тел», в том числе самого смертника, и тела двух погибших.

Каримова с обвинением «безгранично несогласна»Фото: Олег ЗОЛОТО

Но больше всего сегодня говорили о травмах, полученных пассажирами скорбного поезда. Шестой из 137 томов приобщили в число доказательств обвинения целиком: в нем – множество врачебных документов и экспертиз, установивших степень тяжести вреда здоровью. Напомним, тяжкий вред здоровью получили десять из 67 пострадавших.

Последствия теракта разные, от «острой реакции на стресс» и заикания, как у пенсионерки Натальи Кирилловой, до сквозных ранений конечностей и разрывов внутренних органов, как у 49-летней Марины Быстровой: женщине повредило глаза, изрешетило живот, руки, ноги. А 31-летней Марине Кочуновой и вовсе пришлось ставить титановый череп: молодой женщине сломало даже глазницы...

Обвиняемых поместили в «клетку»Фото: Олег ЗОЛОТО

Почти у всех пассажиров вагона – повреждения барабанной перепонки, вплоть до перелома слуховых косточек, ожоги, сотрясения. В ранах – шайбы да шурупы.

– Мы не успели ознакомиться, – парировал Аброр Азимов. – Только подпись поставили. Было ограничение по времени. Так что мы даже не знаем, что там написано.

В перерыве в коридорах суда вновь заговорили о невиновности подсудимых. Речь даже зашла об открытии сбора средств на поддержание одного их них и его семьи.

«ВСПЫШКА – И ТЕМНОТА»

После перерыва явились двое пострадавших.

– Ехал на «Электросилу» менять форму охранника, сел на «Сенной» около двух часов дня, – вспомнил тот день Валерий Ильинский: мужчина до сих пор хромает. – Занял свободное место в конце вагона, но тут же уступил женщине. Взялся за поручень. Вдруг что-то шлепнуло. Свет потух, стекла полетели. Все свалились на меня, и я ударился о сидения. Поезд остановился. Я помог подняться бабушке, вытащил мужчину и вылез в окно. Пришел домой, лег отдохнуть – и подняться уже не смог: ноги раздулись. На «скорой» меня увезли в больницу.

У подсудимых хватало времени даже на юморФото: Олег ЗОЛОТО

– Встретился со старой знакомой, в метро спустились вместе: она на одну ветку, я – на другую, – рассказал Юрий Шушкевич. – У меня привычка заходить в метро в третий вагон во вторую дверь. Но в этот раз у второй двери было много народу, поэтому я вошел в первую. Слава богу... Нужно было проехать всего остановку. Заехали в тоннель. Вспышка – и темнота... Грохота не слышал: порвало перепонки. Взрывной волной свалило всех. Уже на станции пытался выломать двери, чтобы вынести раненых. Подбежал машинист с какой-то трубой, мы вместе выломали двери. Потом сказали подниматься: была угроза второго взрыва. Месяц в больнице, четыре осколочных ранения. Но тогда я их не чувствовал.

Некоторые обвиняемые заявляют о пыткахФото: Олег ЗОЛОТО

После допроса потерпевших прокурор вернулась к доказательствам, зафиксированным на бумаге. Ее уже не было видно из-за стопки томов с делом, когда из «клетки» раздалось: «Давайте сделаем перерыв на обед!».

Следующее заседание состоится завтра. Затем, на следующей неделе, пройдет еще два, а в последующие будут проводить по три заседания в неделю. В свободные дни адвокаты дочитают 137-томное дело и пообщаются с подзащитными. После того, как обвинение представит все доказательства, настанет очередь защиты.