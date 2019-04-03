2019-04-03T18:31:28+03:00
Спорт

«Это фото двухлетней давности»: Новость о футболистах «Зенита», вспомнивших жертв теракта в метро, оказалась фейком

СМИ растиражировали «утку», как спортсмены побывали на панихиде в день годовщины со дня трагедии
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржцы вспоминают жертв теракта в метро 2017 годаПетербуржцы вспоминают жертв теракта в метро 2017 годаФото: Артем КИЛЬКИН
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Сегодня, 3 апреля, весь Петербург скорбит в память жертв теракта в петербургском метро. Трагедия произошла в этот день в 2017 году. Родные и близкие погибших, пострадавшие, высокопоставленные чиновники и просто жители города собрались возле вестибюля станции метро «Технологический институт», чтобы помолиться за души 15-ти человек, которых больше нет с нами, а также возложить цветы.

Якобы, среди них также были игроки «Зенита», которые спустились в метро, для того, чтобы скорбеть вместе со всеми. Но, на самом деле, футболистов в этот раз на годовщину теракта не было.

В официальных аккаунтах в социальных сетях ФК «Зенит» сегодня появилась фотография с футболистами Хави Гарсия, Бранислав Иванович и Доменика Кришито. На снимке спортсмены с печальными лицами одеты в белые толстовки с надписью «Нас не сломить».

Все федеральные и петербургские СМИ стали писать о том, что сине-бело-голубые 3 апреля 2019 года почтили память жертв теракта. Однако при этом, не обратив внимание на два факта. Во-первых, Гарсия уже давно играет в Испании, а Кришито в Италии. Во-вторых, опубликованный в сети снимок был сделан тогда же, в 2017-м году через несколько дней после трагедии. А фотография появилась в соцсетях просто в память трагедии.

В действительности, не столь важно, присутствовали сине-бело-голубые на годовщине теракта в петербургском метро, или нет. Намного важнее то, что весь город на Неве скорбит и помнит об этой трагедии.

Напомним, взрыв в метро Петербурга прогремел 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». В результате пострадали 103 человека, 16 из них погибли, в том числе и террорист.

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В лампадках нервно дрожат огоньки. Здесь же, на импровизированном мемориале, аккуратно лежат ярко-красные гвоздики. Их с самого утра к станции метро «Технологический институт» несут неравнодушные петербуржцы. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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