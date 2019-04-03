Иван Краско сделал предложение бывшей жене

88-летнего народного артиста Ивана Краско трудно переплюнуть в умении женится и разводиться. Новость о том, что он играет свадьбу со своей молоденькой студенткой Натальей Шевель, разница в возрасте с которой составляет 60 лет, гремела три года назад. Но уже в прошлом году артист развелся с молодой супругой и вернулся к матери своих детей – 41-летней Наталье Вяль. За любовным треугольником Краско-Вяль-Шевель еще недавно следила вся страна. Всех волновал вопрос - с кем в итоге останется народный артист? И, похоже, он сделал свой окончательный выбор.

- У нас с Натальей все хорошо, - поделился с «КП-Петербург» Иван Иванович. - В начале, когда я только переехал, она была совсем чужая, а сейчас теплеет. С Натальей Николаевной я останусь до конца, влюбляться больше не планирую. Недавно я ей сказал: «Натуленька, не хочешь ли ты вернуть себе фамилию, которую носила столько лет?», Она ответила, что подумает. Я жду, когда она скажет «да». В любом случае мы обвенчаны, то есть перед церковью мы до сих пор женаты.

Похоже, народный артист хочет взять бывшую-будущую жену измором. Ведь как призналась сама Наталья Вяль в прошлый раз именно так ему это и удалось. В итоге она вышла за него замуж совсем юной в 24 года и родила двоих сыновей: Федора и Ивана.

Брак актера с Натальей Шевель продержался три года.Фото: Тимур ХАНОВ

- Я ни о чем не жалею, - вспоминает Наталья Вяль те 10 лет брака с народным артистом. - Вот только Иван Иванович опять начал меня контролировать: «Куда пошла?», «Почему поздно вернулась?». Сейчас у нас совместный бюджет, я не работаю, только подрабатываю. Планирую развиваться в профессии.

О возможной свадьбе Наталья Вяль пока не говорит, намекает лишь, что молода, красива и недостатка внимания с мужской стороны не испытывает. К слову и Иван Иванович поддерживает отношения с бывшей женой Натальей Шевель. Она после развода зачистила к родственникам в Израиль. Из-за чего ее даже пришлось снять с постановки в театре, где она играла вместе с Краско. Артист созванивается с ней и даже иногда помогает материально втихаря, что не совсем устраивает нынешнюю жену актера.

Краско признался, что влюбляться больше не планирует.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Не понятно ревнует она или нет, - вздыхает Краско. - Да и это бессмысленно. У нас с Наташкой ничего не изменилось! Между нами ничего не было и уже не будет.

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