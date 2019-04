Сеть клиник семейной стоматологии «МедГарант»

Главные врачи

Клиника в Девяткино: Станислав Владимирович Селезнев, врач-стоматолог-терапевт-хирург.

Клиника у станции метро «Проспект Большевиков»: Александр Владимирович Киселев, врач-стоматолог-ортопед.

Клиника у станции метро «Фрунзенская»: Дмитрий Александрович Терентьев, врач-стоматолог-ортопед.

О КЛИНИКЕ

Уже семнадцать лет «МедГарант» помогает петербуржцам сохранить красоту и здоровье зубов. Первая семейная стоматология «МедГарант» открыла свои кабинеты для горожан в 2002 году. Теперь сеть состоит из трех клиник, которые только за последний год приняли более 10 тысяч пациентов.

В 2018 году сеть клиник «МедГарант» вошла в топ-3 рейтинга сетевых стоматологических клиник Петербурга по версии издания «КоммерсантЪ» и экспертного портала о стоматологии StartSmile.

- Мы не «клиники у дома», где просто «ставят пломбу», - говорят специалисты. - К нам приезжают со всего города. Пациент уверен, что в «МедГарант» он получит весь комплекс услуг, соответствующий принципу «необходимо и достаточно». Вся работа в клиниках строится на профессионализме и взаимодоверии на каждом этапе взаимодействия с пациентом.

Только за последний год клиники «МедГарант» приняли более 10 тысяч пациентов. Фото: архив клиники.

Доктора сети не боятся трудностей. Терапевты и пародонтологи берутся за лечение сложных случаев: инородные предметы в каналах, запущенный пульпит и периодонтит, воспаление верхушки корня зуба, пародонтит в тяжелой стадии. Очень часто специалистам «МедГарант» удается спасти зуб пациента, который в других клиниках сочли безнадежным и рекомендовали к удалению.

Квалификация хирургов сети позволяет проводить масштабные операции по восстановлению костной ткани и последующую имплантацию даже при полной потере зубов пациентом. Клиники работают только с проверенными системами имплантатов от ведущих мировых производителей - Astra Tech, Nobel Biocare, SIC, Ankylos и другими, и получают отличные долгосрочные результаты операций.

Одно из важнейших направлений, которое развивает «МедГарант», - ортодонтия. Исправление прикуса, неровности зубного ряда, заболевания височно-нижнечелюстного сустава, аномалии развития зубочелюстной системы у детей - эти проблемы решаются в клиниках с помощью съемных и несъемных ортодонтических систем. А если быть точнее - это более десяти видов брекетов для каждого отдельного случая, капп, эстетических элайнеров и индивидуальных аппаратов.

В клиниках применяется одна из новых эффективных технологий - функциональная диагностика и терапия TENS (электронейростимуляция). Этот метод лечения применяется для расслабления жевательных мышц и височного сустава, когда они находятся в гипертонусе.

Большое внимание уделяется детской стоматологии. Визит в стоматологическую клинику должен вызывать у ребенка только положительные эмоции и ассоциироваться с игрой и добрым доктором. Детские стоматологи «МедГарант» знают детскую психологию и используют эти навыки, чтобы заинтересовать юного пациента и максимально качественно провести осмотр и лечение.

Доктора сети «МедГарант» не боятся трудностей. Фото: архив клиники.

КОМАНДА

Прием в стоматологиях «МедГарант» ведут более тридцати врачей. Клиники используют комплексный коллегиальный подход к лечению пациентов, ведь в стоматологии очень важна согласованность действий. За годы работы отработаны технологии взаимодействия: ортопед, ортодонт, терапевт, пародонтолог работают как одна команда.

Отбор в коллектив строгий. Становится сотрудником «МедГарант» только тот профессионал, который докажет свой уровень квалификации не только словом и документами, но и делом: каждый новый специалист вне зависимости от предыдущего опыта стажируется под присмотром наставника, перед тем как принимать пациентов в клинике. Но одного профессионализма недостаточно. В сотрудниках ценится искренняя забота и внимание к пациентам, желание приложить все силы, чтобы помочь сохранить здоровые зубы.

- Очень важно, чтобы у них было желание развиваться. Наши врачи посещают профессиональные конференции, мастер-классы и семинары, осваивают новые методики, - добавили в клинике. - Только за 2018 год доктора сети посетили более тридцати профессиональных мероприятий в учебных центрах Петербурга, Москвы, Швеции, Испании, Италии, Германии и США.

Сегодня стоматологию невозможно представить без непрерывного повышения квалификации: технологии развиваются так быстро, что необходимо постоянно быть на волне. Например, врачи, проводящие процедуру отбеливания зубов в клиниках «МедГарант», - члены «Общества по изучению цвета в стоматологии», Society for Color and Appearance in Dentistry (SCAD) - первыми узнают о новшествах в этой области и применяют их на практике.

80 процентов пациентов клиник «МедГарант» становятся постоянными. Фото: архив клиники.

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ

За годы работы «МедГарант» врачи клиник помогли более чем сорока тысячам человек. И 80 процентов из них стали постоянными пациентами вместе со своими семьями.

- Отзывы о нас говорят сами за себя. Это не просто слова благодарности, а настоящие истории успеха, прочитав которые, понимаешь, что работаешь действительно не зря. Мы любим свое дело, отдаемся ему всей душой, высоко ценим оказываемое нам доверие и всегда доводим начатое до конца, а взамен получаем главную награду - красивую и счастливую улыбку! - радуются сотрудники клиники.

КОНТАКТЫ

Адреса клиник:

- станция метро «Проспект Большевиков»: улица Бадаева, 6, корп. 1, телефон: 8 (812) 240-12-22.

- станция метро «Фрунзенская»: Смоленская улица, 9, телефон: 8 (812) 647-03-62.

- станция метро «Девяткино»: бульвар Менделеева, 9, телефон: 8 (812) 740-12-22.

Сайт: medgarant-spb.ru

В Instagram клиники: @ medgarant

Во «ВКонтакте» клиники: https://vk.com/medgarantspb