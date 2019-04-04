«Меня нельзя бить»: петербуржнка пожаловалась на актрису, которая во время спектакля влепила ей пощечину

Жизнь – боль. Вот основная идея иммерсивного трехчасового шоу «Груз 300». Почему шоу? Зрители должны быть вовлечены в процесс и участвуют в постановке наравне с актерами. И никто не знает, какая роль уготована сегодня ему. Петербурженка Наталья Гречанская не предполагала, когда купила билет не на традиционный спектакль, что выйдет из зала с пощечиной. Прямо во время действия ее жестоко ударила актриса и продолжила играть. Девушка не смогла стерпеть обиды и позже выложила пост в Instagram с надписью на лице «Меня нельзя бить».

- Небольшая инструкция о том, как нужно выглядеть, чтобы никто потом не сказал, что ты сама виновата, - написала она совет, желающим отправится на шоу.

Сама актриса, которая влепила пощечину Наталье пока молчит.

По словам Натальи, она стала не единственной жертвой «искусства». По задумке создателя «Груз 300» в основу этого перфоманса взята история бывшего заключенного омской колонии Руслана Сулейманова. В постановке много насилия. И чтобы прочувствовать идею до кончиков пальцев надо самому, якобы, вжиться в образ.

- Я пыталась остановить сцены насилия, меня просто выворачивало, и предложила зрителям потанцевать, - рассказала Наталья. - Однако одна из актрис по имени Полина Андреевна, видимо сильно вжилась в роль и решила наказать меня за желание «перетянуть одеяло на себя». Подошла и влепила мне пощечину.

Как это водится, история быстро разошлась по соцсетям. И пока участники приносят извинения друг другу в сети, а не в кабинете у следователя. Однако сомнительным спектаклем уже заинтересовалась прокуратора.

Акция Катрин Ненашевой в Москве: «Тут находится тело, которое пытали».

- Я не думаю, что необходимо было ударять кого-то по щеке. Я также не думаю, что это ключевая часть спектакля, без которой все провалится, или по которой нужно судить работу. Мы принесли свои извинения и сделали свои выводы, - написала обращение после скандала режиссер шоу Катрин Ненашева, которая известна своими противоречивыми акциями: в сентябре она сидела полуобнаженной в тесной клетке в центре Москвы, обернутая полиэтиленовой пленкой с табличкой: «Тут находится тело, которое пытали».

Сделали ли выводы, верится с трудом. Создатели не собираются останавливать показы и пакуют чемоданы, чтобы отправить на гастроли по России. Правда, теперь они решили ввести договоры, где будет четко прописаны границы допустимого, чтобы зритель осознавал, куда он идет, и какие последствия могут быть. Границы эти планируют расширить, чтобы дать еще большую свободу действия.

ЕСТЬ МНЕНИЕ:

Лев АЛАБИН, актер, театральный критик: «Раньше это называли интерактив, но мало кто знал о нем»

- Облить зрителя, посыпать голову пеплом, вывести из себя и нарваться на судебные и другие разбирательства, привлекая общественное мнение, - это задача такого рода искусства. Как и работа современных живописцев, которые раздеваются в общественных местах, прибивают себя гвоздями на Красной площади, заковывают в кандалы. Причем это давно не новинка, только раньше это называли интерактив. Помню, в 1974 году к нам приехал болгарский театр, показывали все ужасы больничной жизни. Например, рядом со мной актер писал в баночку, собирая мочу для анализов, а на сцене в это время его коллеге засовывали в глотку зонд, а он блевал, простите, обрызгивая первые ряды. Просто писать об этом раньше было нельзя, но было все! Хотя бить зрителей это, конечно, перебор. Если произошло правонарушение прав человека, надо наказать по закону.