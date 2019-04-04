2019-04-04T15:19:36+03:00
Звезды

«Меня нельзя бить»: петербуржнка пожаловалась на актрису, которая во время спектакля влепила ей пощечину

Так закончился показ иммерсивного шоу «Груз 300»
Павел РЫБКИН
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Наталья не стала молчать после инцидента.Наталья не стала молчать после инцидента.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Жизнь – боль. Вот основная идея иммерсивного трехчасового шоу «Груз 300». Почему шоу? Зрители должны быть вовлечены в процесс и участвуют в постановке наравне с актерами. И никто не знает, какая роль уготована сегодня ему. Петербурженка Наталья Гречанская не предполагала, когда купила билет не на традиционный спектакль, что выйдет из зала с пощечиной. Прямо во время действия ее жестоко ударила актриса и продолжила играть. Девушка не смогла стерпеть обиды и позже выложила пост в Instagram с надписью на лице «Меня нельзя бить».

- Небольшая инструкция о том, как нужно выглядеть, чтобы никто потом не сказал, что ты сама виновата, - написала она совет, желающим отправится на шоу.

Сама актриса, которая влепила пощечину Наталье пока молчит.

Сама актриса, которая влепила пощечину Наталье пока молчит.

По словам Натальи, она стала не единственной жертвой «искусства». По задумке создателя «Груз 300» в основу этого перфоманса взята история бывшего заключенного омской колонии Руслана Сулейманова. В постановке много насилия. И чтобы прочувствовать идею до кончиков пальцев надо самому, якобы, вжиться в образ.

- Я пыталась остановить сцены насилия, меня просто выворачивало, и предложила зрителям потанцевать, - рассказала Наталья. - Однако одна из актрис по имени Полина Андреевна, видимо сильно вжилась в роль и решила наказать меня за желание «перетянуть одеяло на себя». Подошла и влепила мне пощечину.

Как это водится, история быстро разошлась по соцсетям. И пока участники приносят извинения друг другу в сети, а не в кабинете у следователя. Однако сомнительным спектаклем уже заинтересовалась прокуратора.

Акция Катрин Ненашевой в Москве: «Тут находится тело, которое пытали».

Акция Катрин Ненашевой в Москве: «Тут находится тело, которое пытали».

- Я не думаю, что необходимо было ударять кого-то по щеке. Я также не думаю, что это ключевая часть спектакля, без которой все провалится, или по которой нужно судить работу. Мы принесли свои извинения и сделали свои выводы, - написала обращение после скандала режиссер шоу Катрин Ненашева, которая известна своими противоречивыми акциями: в сентябре она сидела полуобнаженной в тесной клетке в центре Москвы, обернутая полиэтиленовой пленкой с табличкой: «Тут находится тело, которое пытали».

Сделали ли выводы, верится с трудом. Создатели не собираются останавливать показы и пакуют чемоданы, чтобы отправить на гастроли по России. Правда, теперь они решили ввести договоры, где будет четко прописаны границы допустимого, чтобы зритель осознавал, куда он идет, и какие последствия могут быть. Границы эти планируют расширить, чтобы дать еще большую свободу действия.

ЕСТЬ МНЕНИЕ:

Лев АЛАБИН, актер, театральный критик: «Раньше это называли интерактив, но мало кто знал о нем»

- Облить зрителя, посыпать голову пеплом, вывести из себя и нарваться на судебные и другие разбирательства, привлекая общественное мнение, - это задача такого рода искусства. Как и работа современных живописцев, которые раздеваются в общественных местах, прибивают себя гвоздями на Красной площади, заковывают в кандалы. Причем это давно не новинка, только раньше это называли интерактив. Помню, в 1974 году к нам приехал болгарский театр, показывали все ужасы больничной жизни. Например, рядом со мной актер писал в баночку, собирая мочу для анализов, а на сцене в это время его коллеге засовывали в глотку зонд, а он блевал, простите, обрызгивая первые ряды. Просто писать об этом раньше было нельзя, но было все! Хотя бить зрителей это, конечно, перебор. Если произошло правонарушение прав человека, надо наказать по закону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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