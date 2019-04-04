Работникам завода «Форд», если они уволятся сами, пообещали выплатить до 12 месячных окладов

Руководство завода «Форд-Соллерс» во Всеволожске определилось с размером компенсации увольняемым сотрудникам. То рабочие, которые в апреле добровольно напишут заявление по собственному желанию, могут рассчитывать на выплату оклада за несколько месяцев.

- Возможность принять участие в программе добровольного увольнения предоставлена работникам в период с 8 по 22 апреля 2018 года, - говорится в документе, фотографию которого опубликовали в соцсетях члены Межрегиональный профсоюз «Рабочая ассоциация» (МПРА).

Согласно документу, на 5,5 месячных окладов могут рассчитывать те сотрудники, которые проработали на предприятии менее пяти лет. 6,5 окладов получат те, чей стаж от 5 до 6 лет. Далее, до десяти лет идет помесячная градация. 11 окладов могут получить работники, отдавшие заводу от 10 до 15 лет жизни, а годовую зарплату стоит ждать тем, чей стаж превысил 15 лет.

Уволившимся по собственному желанию фордовцам обещают приличные компенсации.Фото: vk.com/mprasu

Впрочем, далеко не факт, что многие согласятся на предложенные условия. Ведь завод должен работать до 20 июня, то есть еще почти три месяца, а полное сокращение персонала произойдет лишь в сентябре 2019 года. Все это время люди тоже будут получать зарплату. Пусть и не полную.

Тем более, что профсоюз работников завода «Форд» во Всеволожске требует компенсации в 24 месячных оклада, ссылаясь на один европейский прецедент. Правда, по российскому законодательству людям полагается лишь двухмесячная зарплата.

Крутить гайки на всеволожском предприятии скоро станет некому.Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области будут уволены почти 1000 человек плюс сотрудники смежных с «Фордом» предприятий автокомпонентов.

Стоит сказать, что завтра, 5 апреля, во Всеволожске состоится встреча работников завода и членов профсоюза с губернатором Ленинградской области. Возможно, что по ее итогам настроение заводчан изменится. При этом сам Александр Дрозденко в своем «Инстаграме» упоминал, что руководство «Форд-Соллерс» ведет переговоры с другими автопроизводителями, которые могут купить завод.

Напомним, что 26 марта было объявлено о реструктуризации бизнеса «Форда» в России. Совместное предприятие с российской компанией «Соллерс» сосредоточится на коммерческих автомобилях (микроавтобусах). Два завода из трех будут закрыты, а все продажи легковых автомобилей свернуты.

Причиной такого решения стала неудачная производственная политика «Форда». Массовые модели оказались дорогими и непопулярными, а загрузка заводов составляла 15-20 процентов.